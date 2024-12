Selon Google, Genie 2 se présente comme une base pour la création d'environnements virtuels en 3D. Des environnements parfaitement jouables, avec la possibilité d'évoluer dans les différents mondes créés directement à l'aide d'une souris et d'un clavier.Genie 2 est d'ores et déjà en mesure de créer différentes perspectives, telles que des vues à la première personne (FPS), des vues isométriques ou encore des vidéos à la troisième personne (TPS), sans oublier des jeux de course automobile. Les interactions avec les objets (explosions de ballons, ouvertures de portes….) sont également de la partie, tout comme une gestion très réaliste de l'eau ou encore de la fumée, et Genie 2 se charge des animations, mais aussi de créer des PNJ.Source: https://www.clubic.com/actualite-546101-demain-tous-developpeurs-de-jeux-video-google-genie-transforme-vos-textes-en-demos-jouables.html