NOTE : 8/10



Les + :



-Regina, Gail et Rick, un drole de trio

-Le T-Rex la star du jeu

-Très très beau pour de la PS1

-Excellente rejouabilité (bonus, fins, choix, tenues etc)

-Malgré l’ADN RE, le jeu a sa propre identité

-Très bon rythme, il se passe toujours quelques chose

-Très bon level design

-Des énigmes chaud patate

-La musique de la Save Room



Les - :



-Des décors sans vie (très gris, très répétitifs)

-Que 5 Dino différents

-Une OST decevante

-Un inventaire qui embrouille le joueur pour rien







Retour en 99 ici, je m’attendais à un jeu injouable qui a pris des rides pas possibles à gauche et à droite, mais c’est tout le contraire. Le jeu a super bien vieilli !J’ai vraiment adoré, j’ai même tellement adoré que je l’ai torché de A à Z (les 3 fins, les choix, les bonus, etc).J’ai été très surpris par la replay-value du titre, on ramasse vraiment lors du premier run : les terribles énigmes, les dinosaures qui font mal, la perte de temps monstrueuse dans le level design labyrintique du complexe, les mauvais mélanges pour les fléchettes, etc etc.Mais à force que les runs s’enchaînent, on progresse vraiment et ça crée un sacré plaisir. En plus, pour un jeu Full 3D PS1, c’est vraiment très propre, c’était même carrément méga beau à l’époque (coucou le T-Rex).Respect pour l’ambiance également, car le jeu possède sa propre identité, malgré le gros côté Resident Evil.Dommage pour le peu d’armes et le peu de dinosaures différents. Pour les autres défauts, j’ai trouvé les musiques pas marquantes du tout et le système d’inventaire juste dégueulasse au possible, mais dans l’ensemble, le jeu s’en tire merveilleusement bien.Je comprends un peu mieux cette assistance des fans pour un remake.Une vraie tuerie, j’ai adoré.Je vous laisse avec ma petite vidéo test maison d’une dizaine de minutes, si ça vous intéresse. Bon visionnage.Lien direct de la vidéo :