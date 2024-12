J’avais de bons souvenirs sur Yakuza 7, très bien écrit, de bon personnages, mais un tour par tour qui manquait de punch et de peaufinage.



Quelques années plus tard, le système de combat de Infinite Wealth a bien évolué et rend le tour par tour assez agréable tout au long du jeu, c’est un vrai plaisir manette en main.



Maintenant, il y a des choses qui fâchent et je dois dire qu’il y en a pas mal. À commencer par la nouvelle ville de Honolulu à Hawaï qui même si le dépaysement est là au début, très vite elle devient un calvaire à parcourir, faute à une map beaucoup trop grande. Elle n’est pas aussi marquante que les villes japonaises.



Si certains comme moi ont pu faire Like a dragon Gaiden juste avant, accrochez vous bien, cela ne sert absolument à rien scénaristiquement !



Le jeu est composé de 14 chapitres, je suppose que c’est assez correct pour nous raconter une bonne histoire, sauf que là, rien ne va, j’ai rarement vu un scénario aussi catastrophique et ça me fait mal à dire ça pour le fan que je suis. L’histoire est très mal écrite et en plus, elle décolle très tardivement ! Tout est inutilement trop long , certains chapitres frôle le ridicule. Heureusement que Kiryu est là pour au moins sauver les apparences même si les incohérences sont assez visibles.



Le jeu à un contenu assez monstrueux, c’est plus ou moins la seule chose que je retiendrai, de ses quêtes secondaires passant par un Animal Crossing like , c’est assez généreux comme d’habitude.



Infinite Wealth est une assez grande déception, au final pas grand-chose de marquant, les quelques nouveaux personnages sont plutôt sympa sans plus.



Je pense qu’il est temps de passer à autre chose, Ichiban n’a pour moi plus rien à raconter, bien que je n’ai pas spécialement aimé son personnage dans cet opus, il n’est pas utile de le développer davantage. Pour ce qui est de Kiryu , il est tant pour lui de bénéficier d’un repos bien mérité.

- Un tour par tour qui a bien évoluer- Un contenu gargantuesque- Un Kiryu toujours debout et Seonhee jouable un plaisir- Yamai cette classe !- Les nouveaux personnages- Une ville d’Hawaï pas aussi marquante- Une Ost inexistante- Un scénario et une écriture catastrophique- Un rythme en dent de scie- Des boss tous oubliable- Des donjons qui manquent d’inspiration