20)- Le dernier niveau de la galaxie secrète avec la seule fois où on a la transformation avec les singes à symballes qui permettent de "sonner" à peu près tout et n'importe quoi, et de retourner des blocs pour pouvoir monter dessus. L'ambiance fête est très bien rendu et la musique vachement sympa !19)- Ce niveau donne l'impression qu'on est coincé dans un genre de sablier géant, d'où le titre. La musique est très cool bien qu'un peu répétitive. C'est aussi dans ce niveau qu'on découvre la transformation catapulte qui rappelle énormément la Buse qu'on pouvait avoir dans Mario Sunshine. J'aime bien la DA de ce niveau et il est quand même plutôt long donc c'est cool !18 )- Un niveau qui fait jeu de mot avec la célèbre licence de Capcom, Ghouls & Ghost. Plutôt sympa à traverser bien qu'il soit assez court. La dernière phase où il faut éclairer les fantômes grâce à la manette est plutôt sympa et original.17)- Comme ça pas de jaloux ! Un autre niveau hanté juste derrière. La DA sous la pluie et la lune est quand même vachement sympa mais je trouve qu'il manque quand même un truc pour que ce niveau soit classé plus haut. On est quand même loin d'un niveau hanté de Banjo ou de Mario 64, c'est honnête mais ça transcende pas. J'ai quand même aimé l'idée de la loupiote qui dévoile les plate-formes invisible même si c'est du déjà vu.16)- Un niveau qui se déroule sur une crique dont la couleur de l'eau donne envie de faire trempette. J'ai beaucoup aimé le boss de fin de zone, le pirate squelettique géant, j'ai trouvé le combat vachement fun. L'espèce de transformation en singe au grand bras est sympa mais c'est pas celle que je préfère, il ya également un effet "redite" car elle était déjà présente sur Astro Playroom. Le niveau reste cependant très agréable à parcourir et c'est plutôt joli bien que je pense qu'il pouvait y avoir plus original niveau DA.15)- Un niveau super fun disponible dans la galaxie secrète ! Si le début paraît classique, ce niveau est en fait plus original qu'il en a l'air car il faudra allumer à l'aide de la catapulte poule les mèches pour faire tout exploser et progresser dans le niveau. Le mélange glace et feu même si déjà vu fonctionne encore super bien. Je trouve aussi que c'est un niveau qui est un peu plus retord que les autres et c'est pas pour me déplaire.14)- Un niveau entièrement dédié à l'univers de God of War et plus précisément des deux derniers opus. Lancer sa hache comme dans le jeu, et glacer les ennemis et la rappeler est extrêmement jouissif. Le remix du thème principal de God of War est également fort sympathique et les multiples références qui en découlent notamment le Serpent de Midgard, la Tortue géante etc sont un régal pour les fans. Je trouve aussi que c'est un des niveaux les plus jolis du jeu.13)- Un niveau que j'adore, et que j'ai trouvé extrêmement fun déjà à faire de base mais aussi à speedrun. Déjà, c'est plutôt original car on se retrouve dans une décharge avec une musique entraînante. Mais la transformation en chien propulseur rend le tout incroyablement fun et grisant, tout défoncer sur son passage ça n'a pas de prix ! Vous pouvez même jouer un peu au basket si le cœur vous en dit !12)- L'un des niveaux les plus beaux du jeu avec une DA vraiment très jolie, surtout dans la dernière partie du niveau. La transformation pinguoin permet à Astro de filer à toute vitesse dans l'eau et de faire des sauts de dauphins hors de l'eau, rendant ses cabrioles bien fun à utiliser. La musique est très sympa aussi et me rappel un peu un thème de Donkey Kong Country. Ce que je trouve en revanche dommage, c'est qu'il est un peu trop court même si le finir à 100 % n'est pas si facile que ça car certains bots sont quand même bien planqué et il sera nécessaire de bien tout passer au peigne fin.11)- Un niveau dédié à l'univers de Tomb Raider et la première apparition de la transformation en boule d'acier. Si le niveau commence normalement, le pont cédera et l'ascension jusqu'au sommet ne sera pas si facile. Heureusement la transformation en boule d'acier permettra à Astro de s'en sortir sans trop de bobos. J'ai adoré les ennemis qui nous aspirent, je les ai trouvé fun à combattre, de même que les scies qui se pètent la gueule sur nous quand on se transforme en boule. Un niveau fun tout simplement, comme bien des niveaux de ce jeu.