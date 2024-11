Lors de sa sortie au cinema, à cause d'une distribution très limité dû à une distribution en occident par l'antenne Direct to Video de Sony, le film Saint Seiya avait fait un échec au box office, ne faisant que 7 millions.



Lors de son rapport financier de Juin 2023, la Toei annoncait que les deal de distibution et les entrées cinéma n'avait remboursé que les 2 tiers du Budget du film (un peu moins de 30 millions suite à la faillite de la boite de production chinoise du film pendant le covid qui devait financer la moitié du film)



La Toei s'attendait donc a des grosses pertes venant de Saint Seiya pour 2024, mais dans leur dernier rapport financier de septembre 2024, la Toei déclarait que les pertes estimé n'avaient pas eu lieu et que grace à de gros profits du film en Streaming et VOD , le film était même largement rentabilisé



En Streaming, le film est sorti sur Netflix dans la majorité des pays du monde (y compris au USA), la mois suivant One Piece, et le combo "adaptation de manga+Macenyu" a fait que le film a été (et est toujours) systematiquement recommandé aux personnes finissant One Piece.



Resultat, quand le film est sorti sur Netflix, il a été propulsé pendant une semaine dans le top 5 des films sur Netflix dans le monde (et même en 2ème position pendant 2 jours) et reste a une position honorable avec des petit pic regulièrement (genre cette semaine, il est monté en 30ème position).



Le film a été visionné sur Netflix autant de temps que le dernier film Kenshin, 2 fois plus que le film Jojo bizarre adventure et 4 fois plus que le film Bleach.



Et en fait, dès qu'il arrive sur un service de Streaming, quel que soit le pays, le film est arrivé dans le top 3 pendant 3 jours et le top 5 une semaine (nottament en france cette semaine où il est arrivé sur Amazon Prime).



Et les ventes BD sont aussi plus que correct avec certains pays où le film fait mieux que DC et Marvel (la France et l'Italie où le film se vend vend 2 fois plus sur Amazon que n'importe quel film du MCU ou de DC depuis 2 ans, excepté les Gardien de la Galaxie 3 et Deadpool et Wolverine)



Tout celà, cummulé au succès de la série 3D sur Crunchyroll fait que Saint Seiya a rapporté à la Toei en 2023 et 2024 des sommes record, en fait plus que tout ce que Hades Sanctuary, Tenkai, Mekai, Elysion, Omega, Soul of Gold, Legend of Sanctuary et Saintia Sho cumulé ont rapporté au studio soit 20 ans de production saint seiya.



Et ce succès n'est pas dû à la série de 86 que Netflix a viré de son catalogue dans la majorité des pays du monde en 2021 par manque de rentabilité (ils ont cependant gardé la série 3D qui marche mieux)