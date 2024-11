1 ) Est-ce que tu peux te présenter ?

2 ) Pourquoi avoir choisi cet avatar et ce nom ?

3 ) Imagine que tu rencontres une personne qui ne connaît pas les jeux vidéo, comment lui définirais-tu ?

4 ) Quel est le premier jeu qui tu as eu dans les mains, le souvenir que tu en as ?

5 ) Est-ce que tu as déjà joué à des machines « arcade », si oui, est-ce que tu te rappelles d'un jeu en particulier ?

6 ) Quel est le premier jeu qui tu as acheté et pourquoi celui-là ?

7 ) Quelle est la première machine qui tu as achetée et pourquoi celle-là ?

8 ) Quand tu vois un trailer, qu'est-ce qui fait que tu peux tout de suite penser que tu vas accrocher ?

9 ) Un petit exercice, est-ce que tu pourrais me dire un jeu qui te vient tout de suite en tête quand j'utilise les mots

10 ) Par rapport aux trois constructeurs

Si je te dis Nintendo, ça évoque quoi ?

Si je te dis Sony, ça évoque quoi ?

Si je te dis Microsoft, ça évoque quoi ?

11 ) Est-ce qu'il y a un jeu qui a eu très bonnes presses auquel tu n'accroches pas et pourquoi ?

12 ) Est-ce qu'il y a un jeu qui a eu très mauvaises presses auquel tu accroches et pourquoi ?

13 ) Le personnage de jeux vidéo préféré et celui que tu n'aimes pas, pourquoi ?

Je m'appelle Ouabde (je développe cela dans la deuxième question), je suis né l'année ou sont sortis au cinéma, Midnight Express, Les Bronzés, Voyage au bout de l'enfer.Je vis dans une ville située entre Villefranche-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var.J'ai deux enfants (une ado lycéenne et un jeune adulte étudiant) et je suis en couple depuis … le dernier doublé de Lilian Thuram en équipe de France.Mon honnête moyen de subsistance dans la vie ? Je fais le même métier que Franck Bardu (« écoutez, pour la luxure, un simple bandage suffit … y a pas besoin de … voilà ... d'autres questions ? »)Seuls plus vieux ou anciens membres du site me connaissent.Je me suis inscrit sur feu JeuxFrance.com fin 2006/début 2007, avec comme objectif de passer du bon temps sur un site qui me permettait, conjointement, de suivre les informations vidéoludiques et d'en discuter avec des membres sympas, avisés, et passionnés, mais aussi de vraiment me marrer.J'avais un blog, à mon image, c'est-à-dire respectueux et passionné, mais orienté dans la déconne diverses et variées. Et j'en garde d'excellents souvenirs, vraiment, de très bons moments sur ce site.Pour l'avatar, j'ai tapé sur google « beaux mâles musclés ». Je fais le même métier que Franck Bardu (« écoutez, pour la luxure, un simple bandage suffit … y a pas besoin de … voilà ... d’autres questions ? »)Seuls plus vieux ou anciens membres du site me connaissent.Je me suis inscrit sur feu JeuxFrance.com fin 2006/début 2007, avec comme objectif de passer du bon temps sur un site qui me permettait, conjointement, de suivre les informations vidéoludiques et d’en discuter avec des membres sympas, avisés, et passionnés, mais aussi de vraiment me marrer.J’avais un blog, à mon image, c’est-à-dire respectueux et passionné, mais orienté dans la déconne diverses et variées. Et j’en garde d’excellents souvenirs, vraiment, de très bons moments sur ce site.Pour l’avatar, j’ai tapé sur google « beaux mâles musclés ».Initialement, sur JeuxFrance, on avait un avatar évolutif, mais je n’ai plus de souvenir précis du mien. Puis sur Gamekyo, j’avais des femmes à forte poitrine (de mémoire) ou des images qui me parlaient … bref, pas d’avatar défini dans le marbre.Pour le pseudo Ouabde, c’est assez simple. C’est un diminutif de mon nom de famille. Mon nom étant assez long et pas très franco-français donc, pour certains, difficile à prononcer, au collège, mon prof d’anglais m’appelait Ouabde afin de se simplifier les choses.Dès lors, c’est resté et mes potes m’appelaient comme cela, même encore maintenant pour certains, et même parfois ma femme, c’est dire.Certaines connaissances ne connaissaient même pas mon prénom, ne m’appelant que par ce diminutif (et tondu).J’ai rajouté par la suite « Ascète irrévérencieux », j’ai trouvé cet oxymore (si on peut le qualifier ainsi) plutôt parlant, de circonstance et totalement singulier.Le jeu vidéo est un art, un loisir, une passion qui, au même titre que la littérature, le cinéma, la musique, permet de suivre un récit, mais aussi d’y participer, ou de vivre des expériences différentes, t'évader. Il faut être ouvert d’esprit pour en apprécier toute la palette, ses multiples dimensions. Il allie le design, la narration, la musique. Au même titre que les jeux de société/plateau, cela permet aussi de simplement s’amuser, en famille et/ou entre amis.Ou je lui dirai de simplement jouer à, pour voir ce que les mots inventivité, créativité, level design, expérience, mise en abyme, revêtent quand ils sont si bien mis au service de cet art vidéoludique.Je me rappelle surtout le premier jeu que j’ai eu entre les fesses, c’était une cartouche Néo-Géo de Fatal Fury 2, avec la boîte. Cela m’a fait réaliser deux choses : la proctologie est une spécialité fondamentale de la médecine, et le jeu dématérialisé n’est pas une si mauvaise chose en soi.Sinon, je dirais que ce sont les, autour de 1983, avecJ’en garde un souvenir concernant les piles qui ne duraient pas longtemps et que j’avais du mal à insérer correctement. Elles s’inclinaient, sautaient, tombaient de l’encoche, à cause de leur petitesse et du contacteur à ressort, puis le couvercle de 1cm2 n’aidait pas pour refermer, avec la pression des deux piles qui le repoussait). Je retiens aussi la musique bien stressante de Donkey Kong II quand ça accélérait franchement avec ces pu***** de corbeaux.Si j’ai déjà joué à des machines d’arcades ? Mais j’y ai passé mon enfance et mon adolescence, un temps inimaginable, et j’ai inséré un paquet de pièces de 5 et 10 francs, clairement.On est autour de 1988/89. J’avais même mon petit porte-monnaie à scratch (sorte de sac banane) que je mettais sur mon biceps gauche. Je prenais mon petit billet de 50 francs et j’allais à l’Automat du centre-ville squatter des heures. Quel plaisir d’insérer son billet dans le monnayeur et d’entendre toute ces pièces tomber dans le collecteur.J’avais même trouvé un gosse de mon âge pour partager son argent, on jouait ensemble quelquefois, ça permettait d’être à deux et d’avoir plus d’argent à dépenser.Parfois, quand une personne lâchait la borne avant la fin car il se faisait laminer à un Beat them all, j’appuyais sur le petit bouton rouge pour faire apparaitre le deuxième joueur et continuer la partie, gratuitement. Assez fourbe mais efficace.Pour les jeux, avant de parler d’un seul et unique jeu qui m’a profondément marqué, je me dois de citer les jeux auxquels je jouais souvent, et qui ont contribué à forger ma passion pour le jeu vidéo.Citons, pêle-mêle :avec ses sauts aériens renversants, le singe robotique géant, son laser.et la pression pour voler le plus de fioles bonus aux nains/lutins pour aller le plus loin. Quand tu perdais ta monture aussi, la détresse, et les sauts sur le pont cassé fallait pas se louper., sorte de Rambo au Vietnam ou le but était de tout défouraillé coups d’armes de guerre., avec son stage bonus ou l’adversaire avançait vers l’écran, et on devait le repousser à ses shurikens. Un jeu difficile pour moi à l’époque., avec le fameux coup de coude à répéter en boucle (à droite, à gauche), les grands coups de latte dans la tronche à coups de genoux, pendant que je t’attrape par la tignasse, excellent. Le combat final entre les deux joueurs pour savoir qui repartira avec la fille, toute une époque., avec la destruction de la ville par des monstres, la musique, l’ambiance, les décors qui bougeaient, LA difficulté de maladede la bonne grosse castagne de rueen vue 2D, arts martiaux, tu avances, tu cognes.bien-sûr, incontournable en 1991/1992. Super Sidekicks, du foot basique mais quelle ambiance., gros succès, du fun et du spectacle., avec la possibilité d’aller dans le deuxième plan.du shoot them up en 3D isométrique avec de la musique techno., lesle singe,, ses duels au sabres où l'on devait presser comme des fous les boutons, et son décor sur le front de mer avec les vagues se fracassant contre les rochers,Je n’ai pas fini, j’ajoute(j’ai un peu zappé le 2). Je me rappelle les graphisme de Virtua Fighter 1, plus cubique que ça, pas possible, les combattants ressemblaient à un agrégat de paquets de lessive, les ancienne, grosse, en angle droit.évidemment, et d’autres que je dois oublier, la liste est déjà assez conséquente.Maintenant, pour répondre à la question d’un jeu qui m’a profondément marqué et auquel je joue toujours, c’estIl faut véritablement avoir vécu cela pour en saisir toute l’émotion, la surprise, l’émerveillement, le CHOC que cela a été, lors de la découverte du jeu dans les salles sombres, éclairées au néon.Nous sommes en 1992 à l’aire des 16 bits, la Super Nintendo et la Megadrive. Je pénètre dans la salle d’arcade et là, je vois un attroupement autour d’une borne. Je n’arrive pas à voir de quel jeu il s’agit, car s’amassent autour de ce dernier une quinzaine de personnes. J’arrive à m’avancer un peu, je me mets sur la pointe des pieds, et … le choc.Des graphismes absolument jamais vus, et pour cause, ils étaient digitalisés, c’est-à-dire que des acteurs avaient été filmés et intégrés tels quels. Première mandale, qui n’annonçait pas les suivantes. Le deuxième effet Kiss Cool (expression ô combien stigmatisante) a été l’originalité, la violence des coups portés, mais aussi leurs représentations, cela associé à des décors singuliers et matures. Uppercut envoyant dans les airs, grappin dans ton corps te trainant, envoi de boule de glace, grand écart avec coups dans les parties, voix digitalisée d’outre-tombe, cris (Raiden et son élan à l’horizontal tel superman, une claque), musique et ambiance.Pour m’achever, je découvrais qu’il y avait des fatalités, on pouvait littéralement achever son adversaire, avec une violence non feinte, affichée et assumée.Bref, une révolution à bien des égards, qui tranchait totalement avec Street Fighter I et II, et tout ce que je connaissais d’ailleurs.La sortie de Mortal Kombat II (MK II) peu de temps après en arcade, fin 1993 (que j’ai découvert par hasard lors d’une fête foraine) m’a achevé. Plus de combattants, l’ambiance, les stages, deux fatalités, les babality et friendships, le même jeu en plus développé.J’avais même songé, autour de mes 18 ans, à me prendre une vraie borne d’arcade MK II chez moi, la même que dans les salles d’arcade, mais j’ai finalement jugé que ce n’était pas raisonnable.J’ai donc un vécu et plein de souvenirs concernant les jeux d’arcade, qui est indissociable de ma passion pour les jeux vidéo.Je terminerai ce chapitre par une petite anecdote : à un moment, toujours dans cette période où j’avais 10 ans, il y avait une personne d’un certain âge qui trainait dans la salle de temps en temps. Il m’avait un jour proposé de me donner quelques pièces, ce qu’il a fait, non sans frotter sa main sur ma cuisse. Quelques temps plus tard, il m’avait proposé de me raccompagner chez moi. Autant dire que j’avais compris qu’il fallait dire non, ce que j’ai fait avec insistance et prétextant tout et n’importe quoi. Je pense que je n’étais pas prêt, à cette époque, à reproduire la scène de Pulp Fiction dans la cave.Le premier jeu que j’ai eu a étépuisqu’il était inclus dans la Master System que j’ai eu comme toute première console, je pense, en 1987 ou 1988.Le souvenir qui me revient concernant un jeu que j’ai véritablement acheté avec mes propres deniers (mon argent de poche), c’estsur Super Nintendo, à Micromania, pour la modique somme de 549 francs, fin 1994. Soit 83 € mais 133 € avec l’inflation.Le titre faisait beaucoup parler de lui … dans les journeaux spécialisés, JoyPad, Console +.Il y avait beaucoup d’humour, avec une chevauchée sur un hamster, des coups de fouets avec le corps de Jim, les animations cartoonesques quand on lassait le personnage sans rien faire, le lancer de vache … bref, du n’importe quoi mais je trouvais cela marrant.La première machine que j’ai eue, c’est unepour Noël 1987 ou 88.La première console que j’ai achetée avec mes deniers personnels, à l’époque mon argent de poche, ce doit-être la, en 1992, le jour de sa sortie.J’avais eu auparavant, respectivement, et probablement à Noël, la Sega Master System, la NES, puis la Megadrive. Comme je me moquais de savoir si telle ou telle constructeur était meilleur que l’autre, je me devais de prendre cette console, et Nintendo était une marque que je connaissait depuis la NES.Pour l’anecdote, à l’époque, dans les magasins de jouets ou dans les grandes surfaces, il y avait la Nintendo NES en démonstration. On pouvait y jouer après avoir fait la queue, et j’ai énormément joué à Mario Bros 1, surtout le premier niveau … car la console se réinitialisait au bout de quelques minutes, et le jeu reprenait au début. J’y ai découvert aussiJ’ai adoré cette console, déjà par sa manette avec ses quatre boutons colorés et les deux boutons sur la tranche, une révolution à l’époque.Puis, un chef-d’oeuvre, Le tout premierla grosse claque,avec ses graphismes et ses superbes musiques,bien évidemment,(put*** cette intro),(Shoot them up déjanté) … de la bombe.C’est vraiment aléatoire, attendu que cela dépend grandement du style de jeu.Surtout la direction artistique mais pêle-mêle, ce sont l’ambiance générale, l’émotion procurée, la mise en scène, le côté épique, l’humour, le character design, la musique, le style de jeu qui font que je vais accrocher directement ou pas.Par exemple, je ne joue pas aux FPS, donc cela peut-être la plus belle bande-annonce possible, ça me laissera de marbre.Mais si vous voulez une idée de ce que j’adore, je vous laisse avec ce trailer que j’ai regardé, je ne sais combien de fois … tout est au top, c’est dingue, et le jeu est une merveille à mes yeux :: Les jeux Mario, toujours un régal dans leur approche ludique globale, leur prise en main., une tuerie intersidérale (notez le jeu de mot ^^). Cet enchainement dans des planètes, la tête en bas, avec un agencement parfait des ennemis et autres boutons poussoir. Tout est logique et cohérent, fluide. On reconnait vraiment la patte de Nintendo, l’école du gameplay et du level design.Mention spéciale aussi à(A link to the past, Ocarina of time, Majora’s Mask et Wind Waker),que j’ai fait 30 fois,et, surtout les deux derniers (Mortal Kombat 11 et Mortal Kombat 1). Prenez scorpion et Sub-Zéro, c’est vraiment la grande classe, avec les différents skins., un coup de cœur totale, un jeu que j’ai plusieurs fois, je suis fan. Les expressions du visage, l’aspect cartoon et coloré, les embruns et les sillages de la mer avec notre bateau, les explosions et leurs volutes.Mention spéciale àen 1989, le tout, premier, mais ça date un peu ^^. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets un lien, c’est assez marrant à voir. Regardez bien la date, pour comprendre mon ressenti : https://www.youtube.com/watch?v=ZW_eExHpTZI Je rajouterais tout de même deux autres jeux sur, Amiga :en 1992 avec ses déplacement, sauts et roulades vraiment bien rendus pour l'époque, mais aussi. Ce dernier avait des animations hyper réalistes, concernant les mouvements des boxeurs (technique dite du rotoscoping qui se base sur un traitement d'images de prises de vue réelles qui les convertit animations). On choisissait nos propres coups parmi un panel.je dirais, mais aussi. Shenmue est emprunt de mystères, de secrets, d’énigmes, de révélations, sa narration est agréable à suivre., absolument sublime, voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=RkyhqPjVE0w Mention spéciale àet... ahhh se balader à Skellige, je vous laisse d'ailleurs aussi un lien : https://www.youtube.com/watch?v=h0q-cQrlreA Ca m’évoque plusieurs choses qui sont paradoxales.Je m’explique. Comme je l’indiquais plus haut, Nintendo c’est l’école du gameplay, de l’accessibilité, mais aussi du level-design. Leurs titres phares et iconiques sont chiadés, calibrés, ils savent où ils vont. C’est aussi un constructeur qui tente des choses, avec la 3DS, la Wii, la Wii U et la Switch. Ca m’évoque aussi la famille, l’insouciance, la niaiserie parfois, le fun, la simplicité, mon enfance et mon adolescence, des licences connues et reconnues.C’est une valeur sûre, familiale et calibrée, qui m’évoque, aussi, le duel Sega/Nintendo des années 88/95.Mais cela m’évoque aussi des prix qui ne baissent strictement jamais, même après … non, jamais, on dirait que le jeu vient de sortir, et pourtant il coûte autant qu’il y a … 7 ans. Je pense aussi à une prise de risque que je trouve faible quant à leurs nouvelles licences, trop peu nombreuses. Nintendo c’est Zelda, Mario, Donkey Kong et consorts, mais en aucun cas pour moi, c’est autre chose. J’achète Nintendo pour ses licences, mais absolument pas pour le reste.Donc, Nintendo est, à mes yeux, complémentaire, mais ne saurait justifier de ne posséder que leur console.Ca m’évoque ma fin d’adolescence et ma vie de jeune adulte, d’adulte et de père de famille.Les jeux cultes ou très bons en nombre. Je pense aussi aux grosses licences qualifiées de solo narratives, telles que les Uncharted, Last of Us etc. Les jeux à grand spectacle, les jeux indés, les cartes mémoires à emmener chez son pote, la console PS1 que je devais retourner à l’envers afin de lire les jeux, les jeux gravés sur ma PS1 et ma PS2. Je pense aussi à cette cultissime ambiance au boot/démarrage de la console.C’est aussi une marque dont j’ai acheté toutes les consoles de salon (de la PS1 à la PS5), au contraire des autres marques.Mais c’est aussi des travers, avec une communication parfois pompeuse et trompeuse, comme ce fût le cas pour certains trailers mensongers. Une PS3 à 600 € et un lancement catastrophique (je me rappelle sur Gamekyo les délires sur le blog à cette période).Sony, la PlayStation et moi c’est donc une histoire qui dure depuis 1995, et qui, je l’espère, continuera ainsi.Ca m’évoque la première Xbox, moche mais avec laquelle j’ai pu jouer à rejouer Shenmue II et Oddworld : L'Odyssée de Munch. Une manette Xbox 1 tout sauf ergonomique, elle était énorme.La Xbox 360 et le début de la HD, le jeu en ligne et le RROD qui a tué ma console.Mais pas plus que ça. Les licences Xbox ne me parlent pas à 99 %, n’étant pas fan de jeux de courses, de FPS, TPS et ce qui est proposé.Donc après la Xbox 360, je n’ai plus acheté de Xbox. A part Fable qui me plait dans son concept, aucun jeu ne me vient à l’esprit.C’est une vision éloigné de mes goût vidéoludiques.Oui, à mon grand regret, il s’agit deJ’ai joué à l’ensemble des Zelda sur console de salon, sauf Twilight Princess, c’est vous dire si j’aime cette licence.Je suis un grand fan de Link to the Past (une madeleine de Proust ce jeu), Ocarina of Time, Majora’s Mask, Skyward Sword et surtout Wind Waker.Ils ont voulu changer d’orientation, offrir un monde ouvert à explorer.Seulement, pour moi, ce fût difficile, j’ai tenu jusqu’à quasiment la moitié du jeu et j’ai laissé tomber. L’absence de donjons (une souffrance pour moi), la répétion des monastères, le monde ouvert qui ne m’attire pas dans cette licence, la redondance des ennemis, les armes qui se cassent ont eu raison de mon attrait pour cette licence culte. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé.Pour être honnête, rapidement, là, je ne vois pas vraiment, donc je vais citer deux des jeux qui sont assez peu connus, ou dont on n’entend jamais parlé, ou très peu.Et là, je remarque que la plupart des jeux ont une direction artistique singulière, une vraie patte, avec de belles musiques et mélodie, ou un gameplay atypique.: Pont & Click tiré de l'excellentissime BD espagnole, Blacksad. Animaux anthropomorphiques, enquêtes, humour, Jazz, dans une ambiance de polar noir des années 50, à la Mike Hammer pour ceux qui connaissent.: graphismes photo-réalistes, jeu de lumière, muscles, gestion des dégâts hallucinantes (sang, coupure, gonflement, hématomes). Technique, intense et prenant.: La fessée de la mort. Quand les Monthy Python croisent Guybrush Threepwood (Monkey Island) dans un action RPG. Fendard.: Sorte de Point & Click, avec narrateur nous accompagnant durant notre quête, de belles musiques, un univers singulier.: Quand le level design se met au service d'énigmes, de mise en abymes, de perspectives retorses. Peut et doit aussi se jouer avec des personnes totalement étrangères aux jeux vidéo. Unique et génial.: Superbe jeu de plateforme/aventure dans un univers théâtrale absolument divin. Tout se déroule comme si un spectacle (au sens littéral) s'offrait à vous. Un véritable conte interactif. Une merveille.Quelle poésie, touchant et attachant. Un Point & Click avec une très belle direction artistique dans un univers ayant une forte identité. Le personnage principal ne vous laisser pas indifférent. Belle découverte.Quand le jeu plateau prend vie devant vos yeux. Musiques envoutantes (Lisa Gerrard entre autres), différents moyen de gagner la partie, de superbes illustrations de cartes, un superbe environnement de jeu, des revirements de situations, tendu comme il faut, bel équilibrage. Ouvrez-vous, découvrez-le.Je n’ai pas vraiment, instinctivement, de personnages préférés.Mais pour répondre à la question, je diraisde la série de Point & Click Monkey Island, pour son côté Pierre Richard, gaffeur, naïf, touchant, aventurier.Viennent aussid’Uncharted, pour son humour et sa soif d’aventure,de GTA pour son coté psychopathe, et(Witcher 3) pour le côté posé et classe.Idem, pas vraiment de personnages détestés.Peut-être lessur la Nintendo Wii, je trouvais ces avatars vraiment quelconques, voire totalement ratés.En creusant, peut-être aussi, de Nintendo, avec son nez en forme d'orifice.Je suppose qu'elle doit s'accoupler avec Yoshi, je vous laisse deviner comment ...Je dirais Resident Evil auquel je joue depuis le tout premier opus sorti en 1996 sur PS1.Cette intro légendaire :Une claque à l'époque. Un genre nouveau (si on fait fi de Alone in the Dark), une ambiance oppressante, anxiogène, malsaine, enveloppé d'une musique calme mais non rassurante, inquiétante, mystérieuse.Que s'est-il passé dans ce manoir ? Où est sont passés Wesker, Barry ? Quels esprits dérangés ont-ils pu dissimuler avec autant d"ingéniosité ces pièges et autres passages dérobés, dans quels buts ?Le stress à chaque ouverture de porte, le cadrage des plans fixes habillement agencés, venant forcer notre imaginaire à envisager tout et n'importe quoi à l'autre bout de ce couloir, derrière cette colonne, ce recoin.Je l'ai retourné dans tous les sens, tant avec Jill qu'avec Chris.Son remake sur Nintendo Gamecube en 2002 fut un claque MAGISTRALE, seulement 6 ans après, pour le fan que j'étais et que je suis toujours. Indescriptible !J'ai récemment refait les remakes de(gestion de l'inventaire pénible mais bonne ambiance),(un régal, la partie dans le commissariat, excellente, Mr X),(bon jeu, le Nemesis). Très bon souvenir, de janvier 2000, surEt l'excellent, un très gros plaisir, le début dans les bois, avec les volutes de brouillards, les corbeaux sur les arbres inquiétant, tortueux, l'entrée dans la première bâtisse, quelle ambiance.Je me dois de citer tout de même(A Link to the Past, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker(surtout le 2 et le 4) et, grosse révolution à l'époque.Pour celle que je n'aime pas, je dirais, les FPS, ce n’est littéralement pas mon truc.Et voilà, c'est la fin de la partie 1 qui m'a littéralement pris plusieurs heures, tant sur la réflexion, le travail de recherche d''images, la mise en page que la rédaction à proprement parler.Partie 2 en cours de rédaction.J'espère que vous avez apprécié la lecture et suis en attente de vos retours.