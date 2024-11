Charts

Attention : chiffres arrondis dans les tableaux Nintendo (ex Zelda 53.4m officiel)Derniers chiffres OfficielNew Super Mario Bros U NS 17,8mSuper Mario Bros Wonder NS 13,5mSuper Mario Maker 2 NS 8,4m= 39.7m soit 1.3m minimum de plus entre Wonder & Maker 2Derniers chiffres OfficielSplatoon 2 NS 13,6mSplatoon 3 NS 12,0m= 25.6m soit 0.4m minimum de plus, sans doute 12.4m pour Splatoon 3Derniers chiffres OfficielPikmin 4 NS 3,5Pikmin 3 Deluxe NS 2,4Pikmin 1+2 HD NS ?= 5.9m soit 2m minimum de plusKirby And the Forgotten Land NS 7,5Kirby Star Allies NS 4,4Kirby Return to Dream Land Deluxe NS 1,5Kirby Dream Buffet NS ?= 13.4m soit 1.7m minimum de plusMetroid Dread NS 3,1Metroid Prime Remastered NS 1,1= 4.2m soit 0.8m minimum de plusXenoblade Chronicles 2 NS 2,7Xenoblade Chronicles 3 NS 1,9Xenoblade Chronicles DX NS 1,9Xenoblade Chronicles 2 Torna NS 0,2Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed NS ?= 6.7m soit 0.5m minimum de plus