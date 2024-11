Après 3 runs et une petite quinzaine de jours pour bien digérer l'expérience, je me décide à livrer mon avis sur le remake.Ca fait un an que j'ai pas posté ici autant dire que ca me tenais à cœur de livrer mon ressenti sur ce blog que j'ai commencé à l'époque de Jeux-France.(désolé d'avance si il y a des fautes et pour la mise en page je fait ca avec mon tel..)Ca va forcément SPOILER mais je ne parlerais pas de twists ,ca va être trés long car je vais faire le parallèle avec l'original constamment et que je n'arrive pas a faire court avec ce jeu. Je préviens car je pense que énormément de gens découvre sh2 avec ce remake.Silent Hill 2. Ce jeu qui a une place à part dans ma vie de joueur.En novembre 2001, j'ai pris ce coup de poing dans le bide et je le sens encore 23 ans plus tard. Ce jeu m’a bouleversé. L'annonce du remake m'a autant excité que fait peur. Car pour moi, remaker ce jeu est impossible. Il est trop spécial.Du coup, cet été, comme tous les deux ou trois ans, j'ai relancé l'original. J'avais fait pareil avec SOTC et DMS juste avant leurs sorties en remake.Je ne vais pas mentir : dès la sortie des toilettes du début, j'ai eu un sentiment de fou. C’était réel. Je joue au remake de SH2. J’ai inspecté chaque mètre carré des premiers environnements. C'était incroyable de voir les détails,la voiture au même endroit, de prendre cette carte et de se dire que quand j'ai découvert ce jeu j'étais encore au collège.Parlons d'abord de la technique, car c'est ce qu'on voit en premier.Alors, comme d'habitude, mode performance pour moi, je n'ai personnellement eu que des ralentissements à la toute fin au même endroit sur les différents runs. J’ai lu que des gens avaient un framerate instable. À noter que je joue sur une TV 120 hertz.Le jeu est clairement une incroyable révisite de cette ville de Silent Hill. Les détails. La ville du début avec les journaux qui volent, le brouillard qui n'est plus un élément cache misère, mais bien un élément artistique, les textures, les lumières, ça claque. C’est quelque chose.Ce qui m’a choqué et surpris, c’est que c’est plus grand, qu’il y a plein de nouveaux bâtiments et lieux visitables. Le truc bizarre, c'est qu'on se sent chez soi. Ça ne dénote pas une seconde, pas un instant, on se sent choqué.Bloober Team a réussi à respecter le jeu tout en rajoutant par ci par là bon nombre de nouveautés sans que ça vienne entacher nos souvenirs du jeu de base. Très fort. Rien que pour ça, c'est respect. J'ai assez vite compris qu'on était en face d'un véritable remake : il y a un énorme respect vis-à-vis du produit d'origine.Les monstres gardent quasi le même design, aucune trahison.Concernant les personnages, c'est différent, mais dans l'ensemble agréablement surpris. Je préfère les originaux, mais le nouveau James est plus réaliste, là où celui de 2001 avait ce côté plus simple. (D'ailleurs, ils ont bien modifié son visage suite au premier trailer).La première fois qu'on entend le doublage, ça fait un choc, on sent vraiment un truc pro, là où SH2 2001 avait ce côté parfois amateur, mais qui lui servait aussi, mais j'y reviendrais. Et je m'y suis attaché à ce nouveau James.Pour Maria,c'est la plus complexe elle est différente, mais aussi intéressante.J'ai eu du mal avec le design à la première rencontre, j'ai toujours du mal avec le changement, mais je l'ai finalement adoptée, elle est magnifique.Alors j'ai pas envie de polémiquer sur la censure ou quoi, dommage de ne pas avoir la tenue d'origine. Sans rentrer dans le détail, Maria a ce rôle d'être le fantasme. On l'a un peu recouverte et déplacé le tatouage. Ça aurait pu être pire, mais attention, car chaque détail de SH2 a une importante signification.J'ai apprécié quand même le vrai clin d'œil dans la chambre d'hôtel (l'un des passages complètement nouveaux de ce remake).Le truc qui manque à cette Maria, c'est le truc si spécial qu'elle avait dans son regard autour de ses yeux qui la rendait tellement destabilante,et surtout, mais je m'y attendais sur 3 scènes importantes du jeu, le doublage/acting de ce remake, bien que correct, n'arrive jamais à égaler l'original en terme d'émotions, mais j'y reviendrais à la fin.Cela reste une sublime maria très charismatique et le genre de perso féminin qu'on ne voit pas ailleurs. (Par ailleurs il y a beaucoup plus d'interactions entre elle et james quand on explore la ville)Angela a fait débat (j'avoue que le screen où elle est bouffie c'était quelque chose), mais elle rend beaucoup mieux en temps réel. Je m'attendais tellement à une catastrophe on l'évite mais elle fait plus jeune et surtout le doublage ne correspond pas à Angela.Par contre elle est plus développée déjà via la cut-scène complètement nouvelle dans le parc et aussi via le combat de boss réinventé.Eddy est réussi sur tous les points, plus crade que jamais, et lui aussi a droit à un changement sur les lieux où il apparaît (aka bowling, pizza, cinéma). Il crève l'écran.Rien de spécial à dire sur Laura qui reste dans le ton .Je trouve l'ensemble cohérent et réussi, et surtout, ils n'ont encore une fois pas trahi ni tombé dans certains pièges.Scenaristiquement parlant, c'est là que j'avais vraiment peur. Vont-ils vraiment toucher à ce chef-d’œuvre ? Si je devais résumer, je dirais que le remake est plus explicite, là où l'original jouait beaucoup plus dans la subtilité. On perds l’étrange pour une note beaucoup plus réaliste. C'est bien oui et non .Ce qui est sûr c'est que même si on a l'impression de perdre quelque chose d'important avec ce remake on y gagne autre chose.Ils ont trouvé un bon équilibre .Alors, dans la globalité, tout est quasi là.Mais le doublage a changé, la mise en scène a changé et les dialogues parfois aussi. Le truc avec SH2, c'est que changer une phrase peut tout de suite changer beaucoup de choses, mais faut se dire aussi que plus qu'un remake, on est peut-être sur une réinterprétation du jeu.Je parlais avant des clins d'œil, Easter egg à gogo, mais on a parfois l'impression de carrément passer après une run de 2001 avec un nouveau personnage. Je parle bel et bien de la théorie de la boucle. Passons….La scène que je redoutais dans la cuisine est sans surprise modifiée légèrement, moins explicite et ils ont tout simplement supprimé la cinématique d'entrée du premier combat avec PH. Dommage. Ça participe grandement à l'angoisse vis-à-vis du personnage.On re-découvre toutes ces scènes mythiques et ils ont vraiment gardé des bons détails (Ph devant la grille/le bruit dans la cour de la prison/les toilettes, etc.)Le jeu a une tonne de clins d'œil à la série entière 1-2-3-4 et même film.C'est un truc de furieux.C'est là que je me suis dit : ce sont des passionnés de SH2. Vraiment, c'est un délire, le nombre ahurissant de clins d'œil. Ils n'avaient pas forcément l'obligation de donner autant à manger aux Puristes. La générosité que fait Bloober vis-à-vis des fans est surprenante. .J’ai énormément kiffé le passage au Heaven’s Night complètement retravaillé et qui, pour le coup, est supérieur à l’original. Hors du temps. Magnifique.Je ne vais pas m'étaler sur le scénario, car ça prendrait 10 ans.Juste profitez de ce jeu qui a marqué les esprits en traitant de thèmes sérieux, rarement abordés dans un jeu, voire jamais à l'époque, avec des personnages marquants, meurtris et une rare émotion.Par ailleurs, les fins ont aussi été retravaillées, avec en prime deux exclusives à ce remake pour un total de 8. J’encourage bien évidemment les gens à toutes les voir.Pour revenir sur les nouveautés, parlons des énigmes. Clairement, l'un des aspects qui a été le plus révisité.Il y a énormément de changements.C'est un jeu dans le jeu. Beaucoup de nouvelles, certaines modifiées ou d'autres ont disparu. SH2 Remake est certes un jeu de 2024, mais garde le squelette d'un jeu à l'ancienne et ça fait du bien. J'ai rarement voire jamais vu des énigmes aussi bien travaillées (n'hésitez pas à vous mettre en mode difficile pour les énigmes, c'est là que ça prend tout son sens).Et quand je dis que ça garde le squelette d'un jeu à l'ancienne, je suis content, car même si on a la caméra à la RE4 ou des trucs déjà vu dans d'autres jeux récents, ils ont eu l'intelligence de rester oldschool.Ici, pas de montée en niveaux d'augmentation d'armes ou de craft à la con… Vous allez devoir trouver des clefs, des codes, réfléchir un peu ou beaucoup et vous n'aurez aucun indicateur visuel des jeux Triple A pour vous aider. Et même si le jeu est bien plus action qu’avant, c’est un vrai survival horror. Faites pas le fou avec vos munitions et gardez vos soins. Quand je dis que c'est un jeu à l'ancienne, j'insiste bien là-dessus.Un mot sur le level désign : masterclass. Énorme taf. Comme il y a plein de nouvelles zones, on est effectivement constamment surpris, même si on garde le même cheminement dans l'ensemble. Le seul défaut que ça implique, c'est que je trouve que l'on perd le rythme de SH2 et que du coup, ça fait trop long sur certains passages et aussi plus de combats. (j'ai dû mettre 17 h sur le premier run où je mettais 10 sur l'original, 6 h en speedrun et 4 sur l'original).Ce qui a changé aussi, c'est le gameplay.D'abord la caméra. On abandonne donc la vue classique qui participe énormément à l'ambiance et aux rencontres, mais la caméra épaule nous fait aussi gagner en immersion. On perd quelque chose pour gagner autre chose. Pour la maniabilité, on reste sur un James qui a vocation d'être un mec absolument lambda, mais ils ont quand même rendu ça un peu plus souple. Sur les combats où l'esquive est la bienvenue, on va vite se rendre compte que les ennemis sont bien plus vicieux qu'avant.Ils peuvent désormais passer les portes (et oui, plus d'écran noir quand on rentre ou sort d'un bâtiment), les jambes se cachent toujours fourbement et les infirmières font très mal.Je dis plus souple, mais attention, le combat au CAC, ce n'est pas vraiment ça, et comme j'ai souvent dit, les combats, c'est vraiment le talon d'Achille de Silent Hill, surtout le 2, et comme il y a beaucoup plus d'ennemis qu'avant, ça peut vite devenir chiant, car des fois, ça fait vraiment combat d'infirmes où personne ne se touche pendant 15 sec, c'est très approximatif.L’exploration est vivement conseillée : vous allez devoir fouiller (et braver notre peur pour ouvrir des tiroirs vides, c’est ça le quotidien à Silent Hill).Les combats de boss eux sont metaphorisés pour la moitié d'entre eux.Énorme boulot sur le passage avec Angela. (Le combat est transformé en plusieurs phases pour donner de l'ampleur au passé Dangela.) Juste vraiment dommage que dans la partie réelle du combat à la fin, ils aient modifié l'arène en enlevant les « détails » sur les murs, ce qui rendait tellement dérangeant ce passage. Encore une fois légèrement censuré. Mais le design du monstre reste le même (ouf).Tout ce qui est lié aux boss n'a donc jamais été le point fort de SH, mais dans ce remake, ça a bien été bossé, on ne peut pas dire le contraire (faut dire que le premier combat de PH dans l'original avait bien besoin d'un rafraîchissement, par exemple).Pareil, le jeu a énormément gagné en ergonomie, car je remets dans le contexte que pour se soigner, il fallait rentrer dans le menu, évidemment, ça c'est terminé pour les soins assignés à une touche désormais. Et quel plaisir d'avoir le bruit original des boissons revigorantes.BON. On va peut-être parler du point central, à savoir l'atmosphère. Ce jeu m'a traumatisé à l'époque. J'avais 14 ans quand il est sorti. Sh1 m'avait déjà traumatisé, mais l'on passait clairement un cap avec la PS2.Bon, en 2001, je faisait pause toutes les minutes à chaque couloir, là j'avance, mais bon dieu, disons-là, l'ambiance est incroyable.Silent Hill a toujours été, en tout cas pour moi, ce qui se fait de mieux dans le domaine.Ce jeu a aspiré mon âme encore une fois.On est constamment sous pression.On plonge de plus en plus dans le fond jusqu'à arriver tout en bas, et croyez-moi que cette descente, vous allez vous en rappeler.Mention très spéciale à la prison et au labyrinthe, pour moi le pic de ce remake.Puis, le truc avec cette série et ce jeu, c'est qu'on avance la peur au ventre, mais la ville nous appelle, c'est plus fort que nous.Même après l'avoir terminé plusieurs fois, j'ai relancer le jeu sans but précis, comme si j'étais aspiré par cet univers, alors que 1 h avant, on ne se dit plus jamais : j'y retourne.Et puis comment parler d'ambiance sans mentionner le sound design.Ça a toujours ce qui faisait la différence entre Silent Hill et n'importe quel autre jeu et Bloober fait honneur à Yamaoka (Yamaoka n'a pas travaillé sur le sound design de ce remake, juste l'OST).Vraiment, le taf abbatu est fou. J’en attendais pas autant, encore une fois, Bloober a fait bien plus que tout ce qu’on attendait.Passons maintenant aux points négatifs, car rien n'est parfait.Je soulignai à l'instant le génie de Yamaoka et ce qui va suivre ne changera rien à ce que je pense de lui, mais ce qui m'a aussi marqué au fur et à mesure, c'est la bande originale. L'une des meilleures jamais réalisées.Malheureusement, tout aussi a été refait et le résultat est pour le coup assez décevant de ce côté-là. Je n'ai pas aimé ce qui a été réalisé dessus, le rajout d'instruments, enfin disons que ça n'a pas pris. Ça perd énormément de son charme. Surtout Promise et Thème of Laura qui sont tellement puissantes de base… des musiques que j'écoute régulièrement.Ça reste évidemment, je pense, largement au-dessus des standards, car encore une fois, ce mec est un génie, mais pour ceux qui ont grandi et connaissent chaque musique par cœur, c'est en dessous, aucun débat possible.Dommage de ne pas avoir laissé une option même en bonus pour pouvoir avoir les musiques originales.Ensuite, quelques longueurs sur certains passages qui n'étaient pas obligatoires : je pense aux nombreuses phases avec les caisses à bouger à la TLOU ou des trucs comme le passage survie avec vagues de monstres, encore une fois absent de base. Comme j'ai dit précédemment, le jeu a beaucoup plus d'ennemis. La ou sh2, on était vraiment dans l'esquive des combats autant que possible. Une des fois, on est vraiment obligé de les faire.La chose dommage aussi avoir mis les infirmières à la prison et a l'hôtel.Ce enleve vraiment un peu du charme aux rencontres avec elles qu'on ne devrait pas voir ailleurs qua l'hôpital.Et je finirai par le doublage et l'impact qui en découle sur 3 scènes clés, celle avec Maria. L'intonation de voix/acting sur le monologue de fin via la lettre ne procure pas les émotions. La voix de 2001 m'avait parlé avant de ce côté simple, mais tellement authentique. c'était la première fois que j'avais des larmes aux yeux pour un jeu à l'époque ca tellement ca paraissait vrai. Ça dépassait clairement le stade de JV. Sur cette scène,celle de l'hôpital et celle de la cellule , on a malheureusement la dérangeante impression de vouloir copier coller sans vraiment s'approprier le personnage. Je ne suis pas déçu, car honnêtement, cette chose-là, je m'y attendais. J'étais persuadé que sur ces 3 scènes, on n'aurait pas le même impact. Et je répète, c'est loin d'être mauvais, juste parce que c'est impossible de reproduire la même chose.Et que si vous faites le jeu pour la première fois, vous serez, je l'espère, tout autant touché.Conclusion :C'est un énorme tour de force que vient de réaliser Bloober Team.Bloober a réussi l'un des plus grands paris jamais réalisés : avoir réussi à remaker le plus grand jeu d'horreur jamais réalisé.L'original restera à jamais ma plus grande expérience videoludique et je placerai ce jeu toujours en haut de mes tops, car c'est la vision d'origine que l’ost est au-dessus et que les personnages sont inoubliables, qu'il a ce truc si spécial et subtil, mais que vous ayez déjà fait l'original ou non, foncez. Vraiment.D'une, car vous allez vivre où revivre quelque chose d'unique ,que des jeux de cette trempe n'existe plus de nos jours et de deux, on veut la suite des remakes.J'espère que Konami fera un jour honneur au premier, car ce serait une hérésie de faire le 3 avant le 1, même si je suis convaincu à 99 % que ce sera celui-là (encore un petit easter egg de la chambre d'hôtel) et je veux aussi le 4 qui est sous côté et complètement barge comme jeu.Un plaisir de voir la série revenir sur le devant de la scène !(Si Sony veut faire revenir Siren, c'est avec un grand plaisir aussi).PS : aucun collector physique, c'est un énorme scandale pour ce jeu qui ne sortait à l'époque que dans une seule édition, c'est-à-dire collector cartonnée avec making of.Vos éditions numériques OSEF, ce jeu méritait au minimum le même genre d'édition que Snake Eater.Voilà, je pense que le prochain article ne sera pas pour tout de suite, sûrement GTA6, à moins qu'un remake de SH ou FFX arrive avantMerci à ceux qui ont eu la patience de lire et à tous les passionnés de cette série légendaire.