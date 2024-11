Voici les résultats du Duel !2)1)- Super Mario Odyssey remporte le duel mais c'est loin d'être écrasant. Globalement, vous préférez l'ambiance de Sunshine et moins celle de Odyssey qui part un peu dans tous les sens. Cependant, Odyssey est un jeu beaucoup plus variés avec un gameplay irréprochable malgré le remplissage de lunes. Pour d'autre, Sunshine a pas assez de monde et les pièces bleues pour finir le jeu à 100 % sont une perte de temps.Merci à tous les participants d'avoir permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !