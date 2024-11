La suite ========>10)- Développé par Rare et sorti uniquement sur Xbox, vous devrez dans ce jeu d'action aventure libéré votre copine d'un manoir hanté rempli de fantôme dans ce titre amusant qui parodie les films d'horreur.9)- L'écrivain Alan Wake est l'un des meilleurs prétendant de jeu à faire pour Halloween. Narration au petit oignon narré par Alan lui même, et digne d'un Roman de Stephen King. Le jeu nous permet aussi d'admirer de splendide graphisme dans des forêts plus noire et menaçante que jamais. Et cerise sur le gâteau sa suite est enfin disponible en boîte !8 )- Une expérience d'horreur psychologique bien flippante... L'intrigue se passe à l'intérieur d'une maison où des choses macabres se sont produite, et ça sera au joueur de découvrir ce qui c'est réellement passé dans cette baraque. Il sera témoin de divers événements paranormaux et d'hallucinations qui vont bien vous faire flipper comme il faut.7)- FPS d'horreur développé par Monolith Production, L’histoire tourne autour d’un phénomène surnaturel qu’une unité de forces spéciales experte dans le paranormal, la First Encounter Assault Recon (FEAR), est chargée de contenir. Le joueur incarne un des membres de cette unité qui se retrouve confronté à une armée de clones, les replicas. Dans le même temps, il surprend la silhouette inquiétante d’Alma, petite fille vêtue d’une robe rouge…(bon j'avoue j'ai recopié Wikipedia car jamais jouer xD)Souvent ce fameux fantôme hantera le joueur après quelques gunfight bien appuyés...6)- Des airs de Medievil dans ce jeu de plate-forme et d'aventure, sauf qu'au lieu d'être chez les gentils vous obéissez au Diable en personne car vous êtes le seigneur des citrouilles ! Tout transpire le Halloween "bon enfant" dans ce titre, avec ses décors tour droit sorti de l'univers de Tim Burton, vous pourrez également le finir en une soirée car le titre n'est pas très long.5)- Exclusivité PS4, Until Dawn rend hommage au Slasher Movie style Halloween ou encore Vendredi 13. Vous incarner à tour de rôle une bande de jeunes venu passez des vacances dans un chalet perdu en pleine montagne mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Des choix seront à faire pour déterminer qui restera en vie, et qui mourra... Si vous n'êtes pas allergique au dialogue "teenage" bien débile parfois et à l'humour graveleux, ce titre est fait pour vous.4)- Passez Halloween dans l'espace ça vous branche ? Et en compagnie d'un tueur de l'espace sanguinaire et sans pitié qui vous traquera sans relâche dans les couloirs de la station ? L'un des jeux les plus flippants auxquels j'ai joué assurément. Ah et vous savez c'est quoi la meilleure ? Un 2 est officiellement en développement !!!3)- Chef d'œuvre du Survival-Horror, titre on ne le présente plus. Franchement j'ai vraiment pas besoin d'en dire plus. Tout ce que je peux rajouter, c'est que si vous voulez une expérience plus "actuelle" foncez sur le Remake !2)- Sorti en plus à la date exacte d'Halloween, LM3 entraîne Luigi dans l'effrayant hôtel du Repos Éternel. Au programme, une nouvelle chasse aux fantômes toujours munis de son aspirateur à ectoplasme pour faire le ménage, dans plus de 15 étages tous très variés et pour ce qui s'impose aujourd'hui comme le meilleur épisode de la série.1)- Ai je vraiment besoin d'en dire plus ?...Voilà j'espère que ce top spécial Halloween vous aura plu. Oui vous inquiétez pas, mon duel actuel Sunshine VS Odyssey est toujours d'actualité, je posterai les résultats demain ou dans la semaine au plus tard !