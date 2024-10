Le papa de la licence Resident Evil a fait l'éloge de Resident Evil 4 Remake durant une récente interview avec IGN en commentant que tout a été amélioré, y compris les dialogues et les différentes interactions avec les personnages.On apprend également que Mikami ne semble pas fan du tout des remakes (même si pour lui RE2 et 4 remake sont des réussites), cela semble assez surprenant alors que c'est bien ce dernier à l'origine du remake de Resident Evil en 2002 sur Nintendo Gamecube, considéré par beaucoup comme le plus grand remake et survival-horror du JV, une expérience qui rend l'œuvre d'origine obsolète unanimement.Resident Evil 2 remake a été une véritable révolution industrielle (plus de 14 millions de ventes) proposant une nouvelle gamme de remake qui part au-delà de l'aspect juste graphique, ramenant à la vie de nombreuses licences horrifiques disparues et autres remake de grands éditeurs, et Capcom semble continuer sur cette voie.Comme on dit, c’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe.