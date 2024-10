- J'ai découvert Astro Bot en 2020 vu qu'il était sur la galette de la PS5 avec le très sympathique Astro's Playroom, petit jeu qui permettait de voir les aptitudes et les sensations de la manette, (gâchette adaptative tout ça). Vu le succès, et l'expérience très positive des joueurs, La Team Asobi ont décidé 4 ans plus tard d'en faire un véritable jeu complet, avec comme mascotte le petit robot Astro Bot.Tous les petits Bot et compagnon de Astro ont disparus, de même que le vaisseau mère, la PS5 en fait, qui a été mis à mal par un vilain extraterrestre et dont ses composants ont été dispersés au 4 coins de l'univers. A vous donc de partir à leur recherche et au passage sauvez vos compagnons.Pour se faire, vous devrez parcourir différents mondes et niveaux tous très variés et c'est ce qui m'a sauté au yeux tout le long.La variétés est t-elle qu'on prend vraiment un immense plaisir à parcourir les différents niveaux du jeu, avec un système à la Mario Galaxy qui permet avec le vaisseau de choisir sa planète, pas forcément dans l'ordre. Des niveaux de jungle, désertique, enneigé, volcanique, océanique, il yen a pour tous les goûts, de quoi ravir les amateurs de jeux de plate-forme qui aiment les niveaux diversifiés.Il ya très peu de "déchets" dans les niveaux proposés et bien que certains soient quelques fois en dessous des autres, pas forcément fan des niveaux hantés par exemple, d'autres se révèlent être des tueries absolues.De tête, je pense notamment au niveau avec l'arbre géant ou encore celui dans un genre de casino. Et tout ceci c'est aussi grâce à des graphismes et une DA absolument impeccable, avec des couleurs qui pètent à l'écran, des animations dans tous les sens, il suffit de taper par exemple dans des caisses ou des objets pour voir la quantité de bijoux et d'autres choses avec laquelle on peut interagir. Le jeu est très impressionnant à ce niveau là, et affichent quantité de choses à l'écran sans jamais faire ramer la console.Ajouter à cela unedont les sonorités ou voix robotique sont parfois "curieuse" et vous aurez un cocktail de fun à consommer sans modération.A la fin de chaque monde, des boss qui se révèlent d'ailleurs étonnamment fun à affronter, bien que d'une extrême facilité.C'est d'ailleurs le bas qui blesse pour notre robot, il fallait bien un point noir.Pour les complétioniste, il yaura malgré tout de quoi faire puisque ce ne sont pas moins de 300 bots à récupérer, et des pièces de "puzzle" à trouver dans les niveaux, mais là encore ce n'est pas non plus hyper difficile même si certains bots ou pièces demanderont parfois de bien fouiller.Il existe de nombreuses autres aptitudes dans le jeu notamment des capacités pour Astro qui varie le gameplay, comme des espèces de gants de boxe à ressort un genre de poulet qui permet de se propulser dans les airs je vous laisse la surprise pour les autres. Si la DA est top, techniquement le jeu fourmille aussi de détails, et la distance d'affichage et tout à fait correcte, le rendu de l'eau est également superbe.Des références en pagaille pour tous les amoureux de Sony et du jeux vidéo en général qui manqueront pas de vous faire sourire, et certaines animations sont bien marrante aussi à condition d'accrocher au délire.Astro Bot est un jeu vraiment excellent et bien qu'il ne révolutionne rien du tout, il se révèle être un des meilleurs jeux de plate-forme auquel j'ai joué depuis Super Mario Odyssey, et c'est quand même pas rien. Trop facile et un peu court mais quel régal ! Vivement le 2.- Graphisme et DA sublime- Gameplay qui répond parfaitement bien- Fun et inventif- Certains niveaux sont incroyable- Level design qui fait le café- OST bien entraînante- Des références dans tous les sens- Un régal pour les amoureux de Sony et du jeux vidéo en général- Des boss rigolos à combattre- Ultra variés dans ses environnements- Beaucoup trop facile- On en voudrait forcément un peu plus...