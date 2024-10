Le ton était du genre : vous n’êtes pas tous prêts à voir à quel point ce truc va être incroyable, et le ton était : je ne vais pas dire le jeu auquel ils ont fait référence pour le comparer parce que je ne veux pas que les gens se disent : MinnMax a dit que ce serait exactement comme ça, mais ils l’ont comparé à un jeu avec beaucoup de liberté pour les joueurs.

Travailler sur ce nouveau jeu, c’est très ambitieux, certaines parties sont très difficiles, mais j’ai vraiment accepté de savoir que ce sera très difficile et que cela va stresser les membres de l’équipe

Lors de sa dernière émission,, le fondateur de la chaîne YouTubeet ex-journaliste dea déclaré queétait à l’œuvre sur son prochain titre qui devrait proposer aux joueurs une très grande liberté, bien plus que n’importe quel jeu du studio. Selon Ben Hanson, il a pu échanger avec une personne très bien renseignée ayant travaillé sur ce prochain jeu.Ben Hanson précise tout de même que le jeu avec lequel le prochain projet de Naughty Dog est comparé n’est pas Hitman. Hélas, il faudra, pour le moment, se contenter de cela, puisque Hanson ne va pas plus loin dans son émission et ne donne pas plus d’indications.Dernièrement, c’estqui s’est exprimé au sujet du prochain titre des Dogs. Lors d’un entretien avec le rappeur Logic, au cours d’un podcast, il avait déjà confirmé que le nouveau jeu du studio allait être très différent :