Traduction basique :

, le directeur créatif denotamment eten ce moment) vient de prendre parti contre la politique DEI sur Twitter.Le ras-le-bol contre cette "inclusion" forcée DEI semble de plus vive.CD Projekt notamment est accusé d'embrasser la logique ESG et de créer des programmes interdit aux hommes.(Relayé notamment par le youtubeur AsmongoldLa direction vient de réfuter cette accusation.La page officielle de No Rest For The Wicked encore en early access