La jaquette japonaise et européenne a été inspirée par le tableau La Nostalgie de l’infinie ainsi que d’autres œuvres du peintre Giorgio ChirIco. Ueda a estimé que le surréalisme de ces peintures correspondait au monde allégorique d’Ico.





En réponse aux critiques selon lesquelles le système de combat d'Ico était trop simpliste, Fumito Ueda a déclaré : "Les combats d'Ico n'étaient qu'une façon de créer des situations dans lesquelles le joueur protège la fille. J'ai donc pensé que les combats ne devraient pas exiger du joueur qu'il soit très habile."





Castle in the Mist est un livre de Miyabe Miyuki, il est tiré de l’univers du jeu. Il raconte l’histoire des personnages secondaires et essaye d’expliquer l’histoire d’Ico. Bien que le roman soit non-canonique, l’auteur remercie les producteurs et les créateurs du jeu pour lui avoir laissé une totale liberté pour son roman et l’utilisation de la même couverture que le jeu.





Bien qu'il n'y ait pas de base particulière derrière ces langues, Ueda assimile la langue parlée d'Ico au chinois et la langue de Yorda au français.

Grâce aux sous-titres, il est possible de traduire la langue parlée par Yorda et la Reine. Chaque symbole correspond à une lettre de l’alphabet.





Pour faire ressortir au maximum les thèmes abordés et le côté narratif du jeu, l’équipe de développement a mis en place une méthode appelée “Subtracting Design” qui permettait de supprimer les éléments qui posaient un problème avec la réalité du jeu. Cependant, Fumito Ueda admet qu’ils ont peut-être supprimé trop d’éléments.

L’inspiration principale d’Ueda pour la création du jeu était Another World pour les scènes cinématographiques, la non-présence d’interface et une connexion émotionnelle entre deux personnages, bien qu’ils se parlent peu.

Ueda a également cité comme influences : les Lemmings, Flashback et les premiers Prince of Persia.





Il y a pas mal de différences entre la démo et la version finale. D’abord, il n’y a pas de cinématique d’introduction dans la démo. Le jeu commence directement après que le cercueil du joueur est délogé et Ico est directement armé d’un bâton. Plus loin, la cage de Yorda est déjà descendue, ce qui évite de devoir monter la tour pour la libérer. Dans la démo, il était aussi possible de lâcher la main de Yorda après l’avoir attrapée quand elle sautait au-dessus d’un trou.





Les premières images du jeu montrent que Yorda devait initialement avoir des cornes tandis qu’Ico non. Cependant, quelques images montrent Ico avec des cornes.





Après deux ans de développement et à la volonté de rester fidèle à la vision de Fumito Ueda, l'équipe a envisagé d'arrêter le développement du jeu à cause des limitations techniques de la première PlayStation. L'équipe a finalement décidé de basculer le développement du jeu sur la PlayStation 2.







Dans la vidéo, il est aussi possible de voir que les premiers ennemis étaient des soldats avec des cornes. Ces derniers sont finalement remplacés par les ombres qui sont plus faciles à différencier des protagonistes, mais aussi, car il n’y avait pas à expliquer ce qui arrivait aux corps après les différents combats.

Fumito Ueda s’est assuré que la traduction des dialogues de Yorda n’était pas présente dans le jeu, afin de souligner la barrière linguistique entre cette dernière et Ico et renforcer le concept de tenir la main.

L’équipe de développement a été en mesure de fournir les illustrations désirées par Fumito Ueda, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires pour le jeu, comme un mode deux joueurs pour la version européenne et japonaise. Ces fonctionnalités ne sont pas incluses dans la version américaine, car elles n’étaient pas prêtes pour la date de sortie prévue par Sony en Amérique du Nord.





Dans la zone à côté du Moulin à eau, il y a un arbre avec une petite représentation low-poly d'un scarabée rhinocéros japonais attaché à lui. Cela va de pair avec une partie du contenu coupé récemment trouvé dans le code du jeu pour la même zone, où Ico aurait pu obtenir une arme secrète qui prenait la forme d'un filet à insectes.



On ne sait pas comment ces deux éléments ont pu être réunis, mais il s'agit probablement d'une référence au doubleur d'Ico, Kazuhiro Shindō, et à son ancien rôle de « Boku » dans le premier épisode de la série Boku no Natsuyasumi.





L'édition limitée japonaise d'Ico & Shadow of the Colossus - Classic HD comprend un livre intitulé « Shinwa wo Tsumugu ». Il contient des interviews de membres de l'équipe Ico, dont Junichi Hosono, qui affirme qu'Ueda a emprunté le nom de Yorda au personnage d'Hilda dans le film de Toei, « Horus : Prince of the Sun ».



Cette affirmation est quelque peu corroborée par la présence du film sur l'étagère d'Ueda, que l'on peut voir dans ce même art book.