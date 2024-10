Bonsoir à tous,



De grandes nouveautés vont arriver début novembre avec le lancement du 9800X3D, et début janvier pour les RTX. J'ai donc décidé de vendre mon ancien PC, qui a trouvé preneur pour la coquette somme de 2700 €.



J'ai vu les leaks des prochains processeurs Intel, et c'est catastrophique : moins performants, mais aussi moins énergivores.



J'ai déjà acheté pas mal de composants qui sont en cours de livraison. Il ne me manque plus que le processeur et la carte graphique.





https://fr.pcpartpicker.com/user/MrPoney/saved/#view=nvm4NG



Pour l'instant j'en suis 1325€ dépensé



Le processeur sera un beau cadeau d'anniversaire



Par contre la 5090.... j'ai deja mal au fiak