Points positifs

Points négatifs

Conclusion :

- Que ce soit les contrôles, les vibrations hatpiques ou le haut-parleur de la manette, la prise en main est merveilleuse.- Les idées de gameplay et de mise en scène dans le level-design sont si bien pensé et se renouvellent presque constamment et sont magnifiquement bien repris de différents jeux de l'histoire de Playstation ou Nintendo.- Beaucoup de pouvoirs et objets! Certains elements de gameplay sont même si fun et adorables qu'on regrette de les voir uniquement une ou deux fois dans jeu!- Les musiques sont catchy, amusantes et épiques, restant facilement en tête.- Les boss et mini-boss sont magnifiquement bien mis en scène avec leur gameplay comme cerise sur le gâteau.- Le game-design et le level-design sont toujours si limpide et récompensent toujours la curiosité d'une manière ou une autre.- L'ambiance mignonne, amusante et le flow du jeu sont exemplaires, donnant l'impression d'une fête constante extrémement réjouissante et de grande enverdure. Avec toujours et partout, des petits éléments cachés amusant, des idées de gameplay ou des clins d'oeil qui donnent le sourire.- Un jeu merveilleux à jouer avec ses petits cousin, ses enfants ou même d'autres amoureux du jeu vidéo!- Un platine qu'on a envie d'obtenir car tout est engageant!- Une bonne durée de vie pour un plateformer 3D de cette envergure et si bien rythmé! 16h de mon côté.- Déjà un DLC sur des nouveaux levels SpeedRun annoncé et gratuit avec certains personnages ayant marqué cette année 2024 pour Playstation!- L'absence de certains personnages culte TIERS de l'histoire de Playstation malgré tout.- Le manque de mécaniques façon Pikmin, ça fonctionne si bien dans le hub !Que dire de plus. Je n'ai quasiment rien à reprocher à ce AstroBot. Le temps passé sur ce jeu a défilé très vite et je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Tout ce que je peux dire c'est que j'espère que pour leur prochain jeu, la Team Asobi partira sur une autre licence, nouvelle ou pas, tout en bossant sur sur une suite à AstroBot. Un Ape Escape ou un Puppeteer des mains de la Team Asobi serait incroyable.