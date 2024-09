On nous bassine de comparatifs PC (évolutif) vs consoles (archi fermée). Les joueurs consoles, surtout côté Sony prenant leur désir de supplanter le PC pour réalité.Dans le monde réel, les PC et les consoles contentent les uns et les autres.L'une contente les fans de technologies et de composants, l'autre contente les adeptes du plug and play et du désencombrement. En tout cas, je n'attends rien d'autre d'une console que d'avoir de bons jeux, et une bonne qualité d'image, je m'en fous que la lumière des chiottes soit plus faiblarde dans un Resident Evil que sur PC, ou que l'herbe soit plus verte ou abondante ailleurs.Je pose la question aux joueurs console : où est le plaisir dans tout ça ? ces comparos ne génèrent-ils pas plus de la frustration et de l'addiction à ces influenceurs, qu'autre chose ?Côté PC, je suis certain qu'aujourd'hui, certains (certes pas la majorité) achètent des cartes graphiques aussi chères que le prix d'une console upgradées (dont les acheteurs ne représentent pas non plus la majorité), tous les 4 ans.Donc le grand public PC/console s'y retrouve. Ca, c'est pour le grand public.Maintenant pour les flouteurs de service, Microsoft et Sony, qui avancent de gros chiffres théoriques dont personne ne peut vraiment quantifier la réelle valeur de leur console, mais au moins ceux qui ont payé pour avoir aussi bien et mieux côté PC, ont peut-être davantage de recul. On se rappelle qu'en 2018, une GTX 1080ti était à 700 dollars et 800 euros...nvidia a ouvert la boîte de pandore tarifaire, en écrasant leader sur le produit-phare GTX 1080, suivie de MS et Sony : Sony a testé le marché et l'a compris. En 2023, magnifique, grâce à la poussée des prix PC, Il a compris que la seule carte graphique moyen de gamme (entre 500 et 850 euros, AMD et NVIDIA) est aussi chère que leurs consoles.A tellement vouloir se comparer aux graphismes PC, et lobotomisés par des conférences bleutées et des comparos DF et Chière et cie, les fans - je suis PS j'ai la plus grosse - ont envoyé un message à Sony qui gonfle les chiffres théoriques des capacités réelles de sa console et adapte lui aussi son tarif. Puisque des Teraflops ne suffisent pas à prouver de la puissance d'une console, on le voit entre une RX 6700XT et une 7700XT, teraflops doublés, écart réel ingame de 10%...Ma question aux acteurs PC seraient : depuis la fin de la pénurie de mémoire durant le covid et de certains matériaux, qu'est-ce qui justifie vos tarifs exhorbitants pratiqués sur vos GPU ?Bémol : ce sont les adeptes des consoles qui trinquent.Craquerai-je pour la 30th anniversary.. merdeça c'est le tarif de la nostalgie. Sony sait y faire pour faire de magnifiques produits (sauf le design PS4 qui est dégueu).