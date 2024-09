Age of Mythology: Retold Standard Edition

Another Crab's Treasure

Botany Manor

Call of Duty®: Modern Warfare® III - Cross-Gen Bundle

Core Keeper (Xbox Series X|S)

Creatures of Ava

Diablo® IV

Dungeons Of Hinterberg

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Flintlock: The Siege of Dawn

Flock

Forza Motorsport Standard Edition

Galacticare

Go Mecha Ball

Harold Halibut

Hauntii

Heavy Weapon

Humanity

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Lightyear Frontier (Game Preview)

Little Kitty, Big City

Magical Delicacy

MLB® The Show™ 24 Xbox One

MLB® The Show™ 24 Xbox Series X|S

Neon White

OCTOPATH TRAVELER II

Open Roads

PAYDAY 3

PlateUp!

Robin Hood - Sherwood Builders

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends

Sea of Solitude

Senua's Saga: Hellblade II

Slime Rancher 2

SpiderHeck

Star Trucker

Starfield

Still Wakes the Deep

Tchia

The Case of the Golden Idol

The Rewinder

Turnip Boy Robs a Bank

VALORANT

You Suck at Parking® Complete Edition

C'est le remplaçant de l'ancien GP console.12,99€/mois pour le catalogue de jeux et le multi en ligne pour les joueurs consoles. Pas de jeux Day 1 ou EA Play, contrairement à PC Game Pass ou Ultimate.Les anciens jeux ajoutés au Game Pass pour la première fois (ex : Mafia Definitive Edition, Atlas Fallen, Expeditions : Mudrunner) sont toujours inclus dans le Standard. C'est juste les nouveaux jeux sortis ces dernières années qui sont seulement dans Ultimate/PC.Outre EA Play, voici les jeux qui ne sont pas en Standard et qui sont en Ultimate :A noter que ceux qui sont toujours abonnés aux GP console ancienne formule, ils ont toujours accès a ces jeux non dispo sur le Standard.Cette liste ne concerne que les nouveaux abonnés au GP Standard.