C'est la question que beaucoup se posent, et je vais tenter d'y répondre avec mes modestes connaissances techniques.Je le dis déjà d'entrée de jeu,Lors de la présentation, de la, ils ont donné que des valeurs en pourcentage par rapport à la ps5 de base, et on ne connait pas exactement les specs gpu de la pro, la seule chose qui est sûre c'est qu'elle a le, or, sans oublier les améliorations au fil du temps par les développeurs qui maitrisent de mieux en mieux la console, comme l'exemple dequi était censé restéet qui a maintenant deux modes supplémentaires,(mode que je vous recommande si vous avez la tv qui va avec) et un mode performance à 60 fps.Même si on prenait pas en considération ce qui est dit plus haut, lade la series X reste ses capacités envia, je vous partage un extrait (venant du site xbox) de cette fonctionnalitéD'après microsoft si le directML est correctement exploité sur la series X sa capacité de calcul atteindrait lesD'ailleurs la fonctionnalité géniale dusur les vieux jeux n'en disposant est géré par DirectMLLa seconde carte à jouer pour Microsoft/xbox serait l'implémentation sur xbox de la fonctionnalité "Automatic super résolution" (limitée à windows 11 pour le moment).AutoSR est un upscaler IA dont le résultat impressionne même digital foundry car il tourne sur des machines non dédiées au jeu vidéo avec de très bons résultats sur les performances tout en étant moins "destructeur" que le FSR, or l'on sait que la xbox peut gérer l'IA grâce à ses capacités en machine learning évoquées plus haut, donc l'arrivée de l'"AutoSR" n'est plus qu'une question de temps sur xbox, peut-être que la fonctionnalité sera là pour une éventuelle xbox portable ou redonner un second souffle à la séries S, ah oui l'autre particularité de AutoSR c'est qu'il peut tourner sur n'importe quel jeu sans besoin d'implémentation et d'intervention de la part de développeurs.voici la video de digital foundry sur les prouesses de l'AutoSREn conclusion la sortie de la PS5 Pro ne change rien pour la series X vu qu'elle dispose encore de technos non exploitées lui permettant de rivaliser, déjà qu'elle a une marge de 25 à 40% sur la ps5 en matière de performances en fonction de certains jeux (n'en déplaise à certains dans les commentaires).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------petit update qui vient juste de tomber et qui confirme ce qui est dit plus haut sur le CPU