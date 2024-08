Metal Gear Online (MGO) est l’appellation du mode multijoueur dans la série. Le premier mode multijoueur est apparu avec l’édition subsistance de Metal Gear Solid 3 en 2006, et vu que Delta reprend pas mal de choses de la version subsistance, je me demandais si c’était possible que Konami intègre MGO1 totalement refait pour l’occasion.Ils ont déjà toutes les animations, les différentes armes sont identiques à la campagne de base et les différentes map ne sont pas très grandes (c'est totalement voulu pour avoir un contact avec l'ennemi très rapidement),Même si ça va demander beaucoup d'effort, une grosse partie du boulot est déjà là, et je sais que beaucoup ne jurent MGS que par son mode solo, mais le multi est tellement drôle et bien foutu que sincèrement, ça serait rater un sacré coche de ne pas intégrer MGO1 dans le futur Delta.Le jeu n'a toujours pas de date de sortie et l'unique citation de Konami à ce sujet n'est pas un refus ferme, mais un vague :(Restez à l'écoute)Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait espérer.