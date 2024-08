Divers

Dans l'industrie du jeu vidéo, il est fréquent de voir des personnages fictifs utilisés dans les campagnes publicitaires pour injecter une dose d'humour et créer un lien avec le public. Un des exemples les plus emblématiques de cette pratique est Kevin Butler, un personnage fictif créé par Sony pour promouvoir la PlayStation entre 2009 et 2011. Interprété par l'acteur Jerry Lambert, Kevin Butler jouait le rôle du "Vice-président de Tout" chez Sony, un personnage charismatique et satirique qui commentait avec humour et autodérision les consoles PlayStation et leurs jeux. Sa personnalité décalée et ses répliques pleines d'ironie étaient un véritable succès, contribuant à renforcer la popularité de PlayStation à travers des publicités divertissantes.À l’image de Kevin Butler, Microsoft a également tenté d'adopter cette approche humoristique avec un personnage qui, malheureusement, n'a pas été compris de la même manière : Don Mattrick. Le personnage de "Don Mattrick" a été introduit dans les campagnes marketing de Microsoft à l'époque de la sortie de la Xbox One. Semblable à Kevin Butler, ce personnage devait incarner une figure humoristique, une caricature légère et exagérée du cadre technologique confiant, voire un peu prétentieux. À l’instar de Butler, qui plaisantait sur les consoles et les jeux PlayStation, Don Mattrick devait offrir un commentaire humoristique sur la Xbox One, ses fonctionnalités, et les débats autour du gaming moderne.Par exemple, l’une des phrases les plus mémorables de ce personnage était : “Si vous n’avez vraiment pas de connexion Internet, il vous reste la Xbox 360 qui est une console offline.” Cette remarque, pleine d'ironie, visait à amuser en soulignant la nostalgie des joueurs pour les consoles plus anciennes tout en plaisantant sur les nouvelles exigences de connectivité de la Xbox One. Mais là où Kevin Butler était perçu comme amusant et attachant, les propos de Don Mattrick ont été interprétés comme sérieux et arrogants.Le lancement de la Xbox One lui-même a été présenté avec ce même ton sarcastique, jouant sur les attentes des joueurs et sur les défis posés par les nouvelles technologies. Ce que Microsoft avait espéré être une campagne humoristique a malheureusement provoqué de la confusion. Contrairement aux publicités de Kevin Butler, où l'intention humoristique était évidente, les déclarations de Don Mattrick ont été prises au pied de la lettre. La stratégie marketing autour de la Xbox One, avec ses restrictions initiales de partage de jeux et sa connexion Internet obligatoire, faisait partie de cette satire mal comprise. Plutôt que de faire rire, cela a suscité la colère des fans, qui pensaient que Microsoft ignorait leurs préoccupations, alors qu'en réalité, ces décisions faisaient partie d'une mise en scène humoristique destinée à être provocatrice.Pour incarner ce personnage complexe, Microsoft a choisi un acteur qui pouvait parfaitement donner vie à un dirigeant confiant et légèrement exagéré : David Morrissey, un acteur britannique connu pour son rôle de "The Governor" dans la série *The Walking Dead*. Avec son allure imposante et son jeu parfois grave, Morrissey a capté l'attitude délibérément provocatrice de "Don Mattrick". Cependant, malgré la performance nuancée de Morrissey, le public n’a pas perçu l'humour derrière ses déclarations et a pris ses paroles au sérieux.Aujourd'hui, avec du recul, il est clair que Don Mattrick aurait pu devenir un personnage humoristique à succès, tout comme Kevin Butler. Mais l'ironie et la satire sont des outils délicats dans le marketing, surtout dans une industrie aussi passionnée que celle du jeu vidéo. La réaction mitigée à ce personnage montre à quel point il est crucial de bien calibrer l'humour lorsqu'il s'agit de messages destinés à un large public.