J'ai la machine depuis au moins 1 an, je joue à GT7 régulièrement (la VR sur ce jeu change tout) et j'ai essayé pas mal d'autres jeux type RE Village, No Man's Sky, etc.



Et ayant testé le Meta Quest 3 récemment, je peux dire que tant au niveau de la qualité d'image que du confort ou encore de la praticité... le PSVR2 fait rétro et bas de gamme.



- La résolution et la luminosité de l'image sont basses.



- La zone de netteté de l'image est très petite (la taille d'une balle de golf au centre de l'image).



- Le système de fixation style bandeau de tennis tient mal sur la tête.



- Le câble relié à la console est chiant lorsqu'on bouge.



- Les manettes sont pas ergonomiques, les contrôles trop petits et l'autonomie trop basse.



- Et les jeux proposés, à part GT7 ou Pavlov, valent pas le coup.



---------------------------------------------------------------------------



En somme, le PSVR2 aujourd'hui est un objet bas de gamme face à la concurrence, qui plus est vendu plus cher !!



Ne l'achetez pas.