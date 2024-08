Je comprends pourquoi il y autant de gens qui vantent les louanges de la VR mais pourtant si peu qui l'achètent...



La technologie de la VR est incroyable, c'est une véritable révolution. C'est un mélange de liberté et d'immersion visuelle. Mais elle ne prend sens que dans certaines situations.



La VR décuple / augmente les sensations, mais n'en créé pas de nouvelles.

Donc celle-là ne conviendra pas à tous les types de jeux...



Par exemple passer d'une expérience à la troisième personne (sur écran plat) à la première personne en VR ne servira à rien.



Par contre passer d'une expérience à la première personne (sur écran plat) à la VR change tout !



Ensuite il y a le problème d'inconsistance physique, donc la difficulté d'interagir avec des objets qui ne sont pas soumis à la physique réelle puisqu'ils sont virtuels. Comme les commandes d'un vaisseau ou un objet que l'on tient ou que l'on veut toucher... ce qui donne par ailleurs la sensation de nausée.



En fait la VR est super pour les interactions visuelles, mais pas les interactions physiques. C'est pourquoi les meilleures expérience VR se font par exemple dans les jeux de voiture avec un volant. Donc un support réel et des interactions physiques fixes, le volant.



Ensuite il y a le casque VR en lui-même, ici le PSVR2.



Et bien que celui-ci soit une belle évolution par rapport au prédécesseur le PSVR1, il n'est encore au point sur bien des points justement...



Déjà il y a un problème de nomination puisque l'on dit 'casque PSVR2' alors qu'en réalité c'est un bandeau, qui laisse le crâne totalement nu au centre. Ce qui créé un gros problème d'ergonomie par ailleurs puisque le casque penchant vers l'avant à cause de son design, il lui faudrait justement du soutien au dessus du crâne pour équilibrer cela.



Ensuite la qualité d'image de celui-ci n'est pas terrible (même si il y a une belle évolution par rapport au prédécesseur). En somme, l'image manque de finesse en plus d'avoir un effet de distorsion très prononcé lorsque l'on regarde même légèrement en dehors du centre, à cause de la qualité des lentilles visiblement.



Pour finir je touche un mot sur les manettes qui ne sont en fait pas terribles non plus, elles sont légères mais c'est leur seul point positif. Car leur autonomie est vraiment trop petite sans parler de la taille des touches et joysticks...



=> En somme, selon mon expérience, la VR décuple les expériences construites à la première personne sur écran plat (comme Cyberpunk2077, par exemple) et atteint son apogée dans les jeux avec des supports réels comme les jeux de voitures avec un volant.

Mais n'apporte pas d'intérêt aux autres expériences...



C'est donc un objet de niche, oui. Mais Quel objet !



Maintenant il faut que le matériel s'améliore, car pour le moment que soit le prix, l'ergonomie ou la qualité d'image, ça n'est pas encore assez bien pour que cela attire la curiosité des néophytes !