Bonsoir,



Je compte changer de Laptop d'ici quelque jours, et j'hésite entre un écran LCD et OLED.



Les OLED pour en avoir vu quelques uns, ont de superbes rendus, mais outre le fait qu'ils soient plus cher (ça à la limite c'est pas un soucis si la qualité est là), c'est surtout la question du marquage qui me fait hésiter. Comme sur les TV et smartphones (écran Amoled...)même si je sais que ça s'est grandement amélioré.



Mais sur les laptops aucune idée de ce que ça vaut sur la durée, du coup le risque de marquage est important ou pas ? Sinon LCD direct.



Merci d'avance.