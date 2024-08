Bungie, selon une enquête, aurait donc trafiqué ses bilans pour faciliter le rachat par Sony.



si c'est vrai on peut parler d'un braquage, cela explique maintenant les problèmes interne à Bungie...les dirigeants ont lâché le business pour s'en mettre un max dans les poches avant que le bateau coule.



souvent on a entendu des studios se féliciter d'un rachat car n'ayant plus la capacité d'assumer les investissements en cas d'échec des ventes sur leur projet.



Sony doit s'en mordre les doigts de ne pas avoir été assez vigilant mais avec l'aura de Bungie tout paraissait être un gros coup réalisé.





Pete Parsons « Je crois que Sony a payé trop cher pour acquérir Bungie. Je crois que Bungie a vendu des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. » Sony (Jim Ryan) pensait avoir fait une excellente affaire dans un témoignage avec la FTC. On a donc aussi un point supplémentaire à son éviction car Bungie à côuté 3.6 milliards de dollars.



Les derniers lourds licenciements au sein de Bungie serait un acte désespéré des dirigeants pour sauver leur part de Bungie car Sony avait des clauses pour s'emparer de l'entreprise au cas où cela irait mal.



Le vilain petit canard est à aller chercher chez Bungie mais indirectement Sony a aussi une part de responsabilité sur la situation mais c'est à mettre au profit du génie jim ryan.

Quelque part cela me rappelle le cas Microsoft avec ses studios qu'ils ont laissé en roue libre...





Il doit bien exister une situation où l'on peut laisser la liberté créative en toute confiance mais apparemment faut garder un oeil constant sur ce qui se passe.









(je n'ai pas vu cette news)