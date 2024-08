- Si il ya bien une série de jeux vidéo que j'adore c'est bien celle de God of War, passionné de mythologie depuis tout gosse, je vous ai d'ailleurs déjà fait 2 tops à ce sujet et je pense continuer, mais bref la n'est pas le sujet. Quel est mon épisode préféré ? Celui que j'aime le moins ? Si ça vous intéresse vous êtes les bienvenus !8 )- Vilain petit canard de la série, cet opus auparavant exclusif à la PSP puis disponible plus tard sur PS3 n'est pas un mauvais jeu en soit. Juste qu'il est parfaitement oubliable, même si l'idée d'un prequelle au tout premier jeu était une bonne idée sur le papier, après avoir fait déjà le premier puis God of War 2 ensuite, la pilule avait un peu de mal à passé même si l'effort de proposer des graphismes aussi impressionnant pour la PSP était quand même à souligné.Le reste ? Ça aller mais je m'en relèverai pas non plus la nuit. Le jeu était également beaucoup trop court, j'ai mis 6 heures à tout cassé, manque de boss, répétitif sur la fin...7 )- Un épisode un peu meilleur que le précédent et qui est aussi sorti sur PSP. Ghost of Sparta prend place entre le premier et le second opus. Visuellement c'est très impressionnant et voir ça sur une console portable forcer le respect. Le scénario est en revanche dispensable et peu intéressant, un peu comme pour COO. Cet aventure de Kratos fait parti des plus sombres de la saga, où il doit sauver son frère Deimos prisonnier du dieu de la mort... vaste programme !S'en suit donc un jeu efficace mais encore une fois une durée de vie un peu rachitique même si plus long que Chains of Olympus. Peu de génie, pas vraiment de nouveauté mais un bon défouloir malgré tout.6)- Exercice périlleux que de passé après la tarte monumentale que fut God of War 3, et il a fallut que ça tombe sur Ascension. Toujours aussi impeccable visuellement, j'ai noté une narration moins maîtrisée et un rythme qui s'essouffle assez vite. Ce jeu a un peu le syndrome du God of War de trop malgré des passages dantesque qui font parti des meilleurs de la saga et de quelques très bon boss également. Mais aussi des phases chiantes comme la pluie notamment ses glissades à n'en plus finir ou une calibration de la difficulté problématique, d'un coup le jeu devient ultra hard tu comprends pas trop pourquoi alors que tu roulais un peu dessus au début.L'idée de garder la même arme tout le jeu accentuait évidemment la répétitivité du titre, même si les modifications de l'arme étaient présente. Premier God of War a bénéficiait aussi d'un mode multijoueurs mais je préfère ne pas en parler ahem... Bref, un épisode pas désagréable mais assez oubliable, l'ascension c'est peut être pas pour tout de suite finalement.5)- Premier épisode de la saga God of War, et la claque fut monumentale pour l'époque. Malgré tout, le premier Gow est quand même un jeu qui a vieillit, pour l'avoir refait récemment. Seulement 2 boss bien que le boss final soit une franche réussite, la meilleure partie du jeu pour moi est bien évidemment celle dans le temple de Pandore, qui est une réussite sur tous les points, level design, gameplay etc... Mais aussi quelques passages insupportable comme des phases de plate-forme pas ultra intuitif, mais oui tu te rappelles toi aussi de la colone avec des piques pas vrai ? Ça reste un jeu malgré tout marquant et les prémices de ce qui deviendra par la suite une grande saga !4)- Épisode qui a fait beaucoup parler de lui et pas forcément en bien, Gow Ragnarök signe la fin des aventures de Kratos en territoire nordique. Moi j'ai beaucoup aimé cet épisode malgré des longueurs, et des phases avec Atreus aussi passionnante qu'un cours de mathématique au lycée. Ultra généreux en contenu, des combats de boss dont certains sont géniaux, je le met en revanche pas sur le podium car comme pour beaucoup, j'ai été assez déçu du scénario, j'en attendais beaucoup plus. Même si la fin rattrape un peu tout ce bazar et heureusement, quelques moments vraiment touchant aussi mais aussi d'autres parfaitement ridicule. Malgré tout, je lui déverse pas de haine comme j'ai pus le voir pour certains et ça reste pour moi un très bon épisode de la série.3)- Le mythique God of War 2, Le premier épisode en beaucoup mieux. Meilleure histoire, gameplay, level design et j'en passe et des meilleures. Gow 2 est la parfaite évolution, plus grand, plus beau, plus épique, j'ai pas grand chose à reprocher à ce jeu au final et même si mourir pour un QTE raté ça me gave toujours autant, God of War 2 c'est plein de moment d'anthologie comme celui avec le Colosse de Rhodes, la phases à dos de pégase ou encore l'ultime affrontement. Et quel mise en scène ! Gow 2 entre définitivement dans la cour des grands !2)- J'avais hésité à le mettre 3 ème mais la claque fut tellement immense qu'il chope d'office la seconde place. La série avait besoin d'un nouveau souffle pour renaître et bien que j'étais pas forcément convaincu au départ, Santa Monica on fait un boulot de fou furieux pour ce reboot de God of War. Nouvelle mythologie, nouveau gameplay bien que j'avoue que je suis pas forcément fan du côté RPG forcé, tout le reste fonctionne à merveille y compris son magnifique système de combat, le meilleur pour moi. Manque de boss, ouais c'est sûr mais quel jeu quelle aventure, un scénario simple mais malgré tout très accrocheur, et sans trop en faire comme pour Ragnarök. Et surtout tout en plan séquence que diable !1)- L'apothéose, le grand final le chef d'œuvre ultime. God of War 3 est pour moi actuellement le meilleur épisode de la saga. Épique du début a la fin, des boss en veux tu en voilà, Cronos bordel... Un chef d'œuvre incontournable et dire que même encore aujourd'hui il reste impressionnant visuellement c'est juste fou. Le gameplay est solide, varié et ne faiblit pas. Je regrette sa durée de vie un poil trop courte et son manque de renouvellement dans les environnements mais à part ça c'est une tuerie absolue, Kratos est vénère et latté la gueule des dieux est plus jouissif que jamais ! Le meilleur jeu de la série et probablement encore pour longtemps.