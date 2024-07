Jeux Vidéo

Remarque :Votre compte Microsoft est limité de sorte qu'au cours de toute période de 30 jours, vous ne pouvez racheter que jusqu'à 150 EUR sur votre compte Microsoft et vous ne pouvez acheter que des produits dont le solde du compte est inférieur ou égal à 150 EUR.

C'est quoi cette limitation de merde :En plus c'est complétement con je n'ai pas (encore) acheté pour 150 €, j'ai acheté en moins d'une semaine 3 cartes de 50 € sur amazon (donc au pire ça fera 150 € pile), et la 3eme carte ne veut pas se valider pour le moment, ça ne me rajoute pas la thune sur mon compte XBox et j'ai ce message de merdeJ'essais de voir comment contourner ce truc mais je trouve nulle part de solution, quelqu'un sait comment faire ? Et rapidement (le store XBox 360 ferme demain)