Beaucoup on l'idée reçue que le dématérialisé permet d'être plus écolo qu'un support physique.

Cela est totalement faux. C'est simple, un blueray sera fabriqué 1 fois et réutilisé en permanence. Un jeu en streaming ou téléchargé, sera lui téléchargé plusieurs fois et entrainera forcément une consommation plus élevée.



Voici un passage de la source sur les dvd/blueray (mais ça fonctionne donc pour les jeux) :



Les fournisseurs d’accès internet (FAI) ont fait de leur box ADSL la véritable tour de contrôle multimédia de la maison. Quasi incontournable, c’est le point de passage des flux de tous types : HTML, audio et surtout vidéo HD en synchrone ou asynchrone (VOD).



On pourrait croire que cette approche « dématérialisée » soit plus respectueuse de l’environnement. Mais il n’en est rien. L’impact d’une heure en streaming HD est du même ordre de grandeur que la fabrication d’un DVD. Comme le démontre David Bourguignon dans cet article, visionner une vidéo en HD (même qualité que Blu-Ray) nécessite 7 fois plus d’électricité (donc aussi 7 fois plus d’eau) et émet seulement 42 % de gaz à effet de serre en moins qu’un support physique. Evidemment, dès le deuxième visionnage, tous les paramètres sont dans rouge concernant le streaming.



Idée à retenir : Au-delà de deux visionnages en HD, mieux vaux privilégier un support physique inerte… et le prêter, cela vous rendra aussi heureux que la personne avec qui vous le partagez.





Conclusion : soyez écolos, privilégiez le support physique !