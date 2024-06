Dans son intégralité, c’est le message que dégage Hazel, sa conception du combat, ses pouvoirs. Tout est une métaphore du Tissage : les Tisseurs sont censés remettre les choses en ordre, faire le bien dans le monde. Elle répare littéralement la tapisserie, et avec les créatures, y compris les Haints, nous avons passé beaucoup de temps à nous assurer qu’il était clair que lorsque vous attaquez ou interagissez, vous le faites de manière non létale mais agressive. Vous le faites parce que vous aidez, en enlevant le poids de tout ce traumatisme.

[Les joueuses et les joueurs] ont vraiment le contrôle de leur exploration.Nous avons conçu l’environnement de manière à encourager les joueuses et les joueurs à suivre le récit tout en leur offrant davantage à découvrir et à expérimenter. Vous pouvez parfois voir des sections plus ouvertes, semblables à des hubs.

Nous avons cherché à créer un lien profond avec [la tradition] tout en y intégrant cette touche gothique du Sud – cette idée de reprendre les métiers féminins et de les rendre puissants, parce que nous savions que nous voulions une protagoniste féminine. Ce qui a donné naissance à l’idée d’un tissu de dentelle animé et expressif.

Le monde d’où vient Hazel est inspiré du Sud profond contemporain. Mais plus vous vous y enfoncez profondément, plus les choses deviennent mystiques et surréalistes. Nous avons cherché à donner le sentiment d’être entraîné dans un conte populaire, plutôt que de simplement traverser une porte comme c’est le cas dans Alice au pays des merveilles.

Je voulais que l’histoire de l’origine des créatures soit présente. Si vous n’aviez nulle part ailleurs où la trouver, vous pourriez écouter la piste entière et elle vous le dirait. C’est comme une pièce de puzzle que vous avez collecté dans l’histoire du personnage.

Il a fallu procéder à de nombreux essais, beaucoup de réglages. Il y a beaucoup de travail et de détails techniques qui contribuent à l’apparence du stop-motion. Nous avons dû expérimenter pour déterminer quelles techniques fonctionnaient et distinguer celles-ci des erreurs visuelles. Une grande partie du jeu, d’un point de vue visuel, est le résultat d’un processus créatif minutieux, où les méthodes traditionnelles de fabrication manuelle ont été étudiées et réinterprétées pour créer les éléments visuels du jeu. Les artistes ont dû adopter une approche artisanale, reconstruisant manuellement chaque détail pour donner vie aux éléments du jeu. Et du côté de l’animation, ils essayaient d’imiter ce qui se passe lorsque vous faites de l’animation en stop-motion.

Dans la nouvelle bande annonce présentée durant le showcase Xbox ,le personnage principal est accompagnée de, un personnage assez bavard qui la suivra tout au long de son aventure. Après un terrible ouragan , Hazel a perdu sa mère, mais a éveillé des pouvoirs de, lui permettant de manipuler l’énergie de l’univers.Au début de la bande-annonce, Hazel et Catfish suivent les traces de sa mère, mais se retrouvent face à une des créatures mythiques du jeu : Two-Toed Tom , un alligator albinos et aveugle, aussi grand qu’une petite île, qui a trouvé de nouveaux terrains de chasse après une inondation massive. Suivant les conseils de Catfish, Hazel doit se rendre dans une église en ruines et sonner la cloche pour attirer Tom et pouvoir s’échapper. Durant cette séquence, nous voyons Hazel utiliser divers pouvoirs de Tissage pour surmonter les obstacles jusqu’à sa rencontre avec un Haint.sont les ennemis du jeu, et prennent de nombreuses formes. Dans la bande-annonce, ont y voit un « Brute », une masse d’énergie négative formée par les traumatismes environnants. Hazel engage le combat en utilisant ses pouvoirs de Tissage, combinant outils magiques et sortilèges pour affaiblir l’énergie sombre du Haint. Finalement, elle a la possibilité de « Détricoter » cette énergie, ce qui répare littéralement la réalité autour d’elle. Des fleurs éclosent alors, symbolisant la réparation plutôt que la destruction.Le directeur créatif David Sears , la directrice artistique Whitney Clayton ainsi que la directrice artistique Jasmin Roy reviennent sur quelques détails concernant la conception de South of Midnight.Le gameplay de Hazel est lier a ces différentes manière d’utiliser le tissage , en plus de pouvoir planer ou même de l’utiliser en combat , il y aura différents sort à débloquer en plus de pouvoir tisser , pousser et tirer.Les régions du jeu posséderont leurs propres biomes, reflétant la grande diversité des paysages du Sud des États-Unis. Tous ces biomes sont inspirés de lieux réels. Les développeurs ont même visité une véritable ville fantôme du Mississippi, infestée d’alligators. Cependant au fil du voyage, les créatures mythique apportent divers transformations étranges et fascinantes.Concernant la bande son , les créatures mythiques auront leurs propres musiques composé par Olivier Deriviere (A Plague Tale: innocence / Requiem, Get Even)L’utilisation du stop-motion dans les cinématiques, l’exploration et les combats dans South of Midnight se distingue des autres titres et renforce davantage l’esthétique du jeu.South of Midnight sera disponible courant 2025 sur Xbox Series X/ S et PC et sur le Game Pass.