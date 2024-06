et je n'ai toujours pas lancé VII rebirth, honte a moi.le nouveau thème de combatsinon on s'en fiche mais le jeu a eu un 87 méta aujourd’hui(3 petit point de plus que la version de base)des quelques reviews de fan que j'ai lu, le chara dev est a priori plus proche d'un smt IV contrairement au V original qui était très nocturne dans sa manière de raconter l'histoire.malgré tout les changements,si vous avez pas aimé le jeu de base, pas la peine d'y revenir.le feat improbable