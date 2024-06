Quels sont pour vous, les meilleurs jeux au niveau level-design qui permettent d'avoir une exploration grisante, créant des moments grandioses vous laissant lors d'un court moment, sans voix ?La direction artistique et l'ambiance peuvent aider à renforcer l'impacte de ces moments.Que ce soit la verticalité, la crédibilité des zones inter-connectées d'un monde, les raccourcis, les secrets cachés, les allez-retours qui peuvent vous faire voir le jeu d'un autre oeil d'un passage à l'autre...De nos jours j'ai l'impression que 95% des jeux qui sortent, ont un mauvais level-design ou alors un level-design limité au genre du jeu en lui-même. Je ne reprocherai jamais à un AAA narratif assez couloir d'avoir un level-design ou une exploration limitée car c'est dans la logique du style du jeu.

posted the 06/06/2024 at 12:38 PM by sora78