RPG MAKER WITH revient aux nouvelles avec un trailer et une date de sortie pour la version Switch ainsi qu'une fenêtre de sortie pour les versions PS4/PS5. Il arrivera donc le 11 Octobre sur Switch et plus tard en 2025 sur PS4/PS5.Dans RPG MAKER WITH, vous pourrez partager avec d'autres joueurs les choses suivantes :MapsÉvènements communsObjetsArmesArmuresSkillsEnnemisL'éditeur proposera du contenu supplémentaire via DLC payants.Vous pourrez jouer aux jeux que vous créerez ou à ceux d'autres joueurs via RPG MAKER WITH ou alors aux jeux fait par d'autres joueurs de manière totallement gratuite en téléchargeant "RPG MAKER WITH PLAYER + Trial".