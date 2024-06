Selon Jez Corden:Pour le style de jeu au vu des deux trailers, on s'en doutait.Une chance de le voir au Showcase ?

J'ai entendu dire qu'Everwild était toujours d'actualité. Donc non, Everwild n'est pas annulé. Il est toujours d'actualité. Je ne sais pas en quoi consiste le jeu ni comment il se joue, mais j'ai entendu dire qu'il s'agit d'une expérience GaaS en coopération et en multijoueur, ce qui est un peu ce que fait Rare aujourd'hui

posted the 06/02/2024 at 01:09 PM by jenicris