Charts

Sur l'année fiscaleVentes nettes : +4,4% pour 1,671.87 milliards de ¥ (10.83 milliards de $)Profit ordinaire : +13.2% pour 680.497 milliards de ¥ (4.41 milliards de $)Profit opérationnel : +4.9% pour 528.941 milliards de ¥ (3.43 milliards de $)Les profits engrangées par la Switch surpassent toutes les anciennes générations cumulées depuis 1981.Q4: 1.96m / 15.70m AF / 141.32m LTDdont :Japon 0.67m (34.01m LTD)Amériques 0.67m (54.52m LTD)Europe 0.34m (36.49m LTD)Autres 0.27m (16.30m LTD)et par model:Standard 0.46m (93.44m LTD)Lite 0.34m (23.53m LTD)Oled 1.15m (24.34m LTD)Q4: 35.72m / 199.67m AF / 1235.82m LTDdont :Japon 39.77m AF (239.93m LTD)Amériques 83.91m AF (540.18m LTD)Europe 57.41m AF (358.32m LTD)Autres 18.58m AF (97.39m LTD)Ratio Q4 18.22, Ratio AF 12.72 & Ratio LTD 8.74 (+0.13)Hardware 13.5 millions & Software 165 millions1. Mario Kart 8 Deluxe : 61,97 millions (+ 1,39 million)2. Animal Crossing : New Horizons : 45,36 millions (+ 570.000)3. Super Smash Bros. Ultimate : 34,22 millions (+ 550.000)4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 31,85 millions (+ 240.000)5. Super Mario Odyssey : 27,96 millions (+ 310.000)6. Pokémon Epée & Bouclier : 26,27 millions (+ 100.000)7. Pokémon Ecarlate & Violet : 24,92 millions (+ 560.000)8. Super Mario Party : 20,66 millions (+ 320.000)9. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 20,61 millions (+ 330.000)10. New Super Mario Bros. U Deluxe : 17,45 millions (+ 250.000)- Luigi's Mansion 3 : 14,25 millions (+ 270.000)- Super Mario 3D World : 13,47 millions (+ 300.000)- Super Mario Bros. Wonder : 13,44 millions (+ 1,48 million)- Nintendo Switch Sports : 13,11 millions (+ 630.000)- Mario Party Superstars : 12,89 millions (+ 580.000)- Splatoon 3 : 11,96 millions (+ 250.000)- Kirby et le Monde Oublié : 7,52 millions (+ 200.000)- Pikmin 4 : 3,48 millions (+ 510.000)- Super Mario RPG : 3,31 millions (+170.000)- Princess Peach Showtime : 1,22 million- Mario VS Donkey Kong : 1,12 million(clic droit / image dans nouvel onglet pour agrandir)