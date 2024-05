News















Damien Mecheri est auteur et éditeur chez Third Éditions. Passionné de cinéma et de jeu vidéo,

il intègre la rédaction du magazine "Gameplay RPG" en 2004 en signant plusieurs articles du deuxième hors-série consacré à la saga "Final Fantasy".

Par la suite il rejoindra THIRD et publiera de nombreux ouvrages sur des œuvres de JV japonaises en passant de FF, dark souls à Silent hill.

fan de la saga xeno et fasciné par la plume de Tetsuya Takahashi et son habile façon de reprendre des concept philosophique pour les transfigurer dans des récit de fiction. (mainstream)



Damien reviens dans une conférence centré autour des thématiques des 3 premiers xenoblades et leurs sens.

(pour avoir regardé le contenu, c'est franchement très intéressant si on est fan, mais le son de la vidéo pourra en rebuter a cause du brou ha ambiant de la convention et ça je peut le comprendre. Je vous conseil quand même de pousser parce que certaines analyses sont pertinentes et passionnantes.)







L'approche de Tetsuya Takahashi après Xenogears et Xenosaga



Le sens du terme "Xeno"



Xenoblade 1

gnosticisme et déterminisme



Xenoblade 2

au-delà des apparences, ou la vérité sous les ruines de l'église



Xenoblade 3

l'allégorie de la construction de soi et du rapport aux autres - une œuvre "révolutionnaire" - le dépassement des dualismes









Si ça vous intéresse, il avait déjà écrit un dossier intéressant sur les concepts de xenoblade 1 (paru dans le bouquin level up)



vous le trouverez le lien de l'article ci-dessous :



https://www.thirdeditions.com/blog/news/les-dossiers-level-up-xenoblade-conte-gnostique



l'excellent livre sur les légendes de gears et saga est toujours disponible, si vous avez envie de pousser un peu ces jeux la, je recommande.









Pour infos, La vidéo est segmentée en plusieurs parties.