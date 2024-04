depuis maintenant quelques jours une nouvelle polémique est en train de prendre de l'ampleur pour du contenu solo qui est bloqué si le online n'est pas actif et permanent Top spin 2k25 qui n'a même pas une semaine à beaucoup de problème de Online et les joueurs sont très mécontant qui ne puissent pas jouer au mode mycareer en offline donc ma simple question est ce que vous trouvez normal que tout doit être connecter sur des serveurs et si les serveurs ferme ou ne fonctionne pas tout le jeu est bloqué normal ou non ?



PS: Top Spin 2k25 a inventer la date de péremption du jeu vidéo donc le jeu est sortie en 2024 et ils annoncent qu'ils peuvent fermer les serveurs en 2026 sans le moindre accord donc si il ferme les serveurs le jeu est à la poubelle normal ou maintenant il faut obligatoirement achéter le nouveau top spin ?