Les avis sur le jeu sont actuellement mitigés, ce qui est un pas en avant par rapport à l'avis précédent, qui était majoritairement négatif. De plus, les chiffres de Steam ne tiennent pas compte des joueurs qui ont acheté le jeu sur le magasin Xbox ou qui l'ont joué sur Game Pass. Mais ce n'est toujours pas une bonne nouvelle pour Bethesda, surtout si l'on considère que ces joueurs ont payé pour le jeu.Source : https://www.pcgamesn.com/starfield/player-declineEst-ce que vous y jouez encore ? Soyez honnête.

posted the 04/28/2024 at 07:15 AM by wilhelm