Dans l'industrie du jeu vidéo, ce sont lesquelles pour vous ? Personnellement, en ce qui me concerne, je dirais tous les à-côtés payants style costumes, ce genre de merdes, vous voyez ? La monétisation abusive. Et pour des experts comme vous, qu'est-ce que vous n'appréciez pas du tout dans le système actuel, dans ce qui est proposé aujourd'hui ?

posted the 04/04/2024 at 02:06 PM by uram