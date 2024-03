10)- Quand on se prépare à la bataille de Kaer Morhen, Zoltan dit clairement qu'on pourra compter sur lui, et sur sa hache qui est là une référence évidente à Gimli le nain. Aussi, Lors d'un dialogue avec Geralt, il dit avoir affronté un Bolrag dans un gouffre, balrog, gouffre, vous l'avez n'est ce pas ?Même si pas explicite, lorsque Geralt et Yennefer fuient la Chasse Sauvage au début du jeu, j'ai tout de suite pensé à Arwen et Frodon quand ils fuient les Nazguls.9)- Celui là on peut totalement le louper. Si vous avez du bol et si vous naviguez entre 1 h et 3 heures du matin sur Skellige, vous pourrez (avec beaucoup de bol quand même) apercevoir un bateau fantôme ! Il apparaît que très peu de temps à l'écran avant de sombrer dans la mer. Personne ne sait d'où il vient.8 )- Un esater egg qui a été découvert en 2022. Durant la quête gazouillis et chevalerie du DLC Blood And Wine, vous avez le choix de transposer la malédiction de Vivienne sur son compagnon ou ou au contraire de lui enlever seulement elle n'aura plus que 7 ans à vivre. Si vous avancer la date de votre console ou que vous méditez 2500 heures dans le jeu ahem... Vous pourrez voir son cadavre à Skellige dans la chambre de Yennefer. Les développeurs ont vraiment pensé à tout.7)- Si vous voulez farmer du lait ou de la peau de vache au début du jeu, vous pouvez tuer les vaches. Seulement les développeurs vous puniront si vous en abusez en faisant pop un ennemi très puissant de niveau 25 ou 30 qui vous one shot à ce niveau là. Et ouais, on joue pas avec le farm !6)- Quand Geralt retrouve Ciri sur l'île des Brumes, celle ci lui expliquera qu'elle a voyagé et qu'elle s'est retrouvée dans un monde futuriste avec des néons partout, des immeubles gigantesque et des voitures. Il s'agit d'un teasing subtil de Cyberpunk 2077, jeu du même développeur !5)- Sur BAW, vous pouvez voir un tableau de l'équipe de développement du jeu et des DLC sur la plus haute montagne de Toussaint, en dehors de la map !4)- Encore dans BAW, la zone fait clairement référence à la France et aussi un peu de l'Italie. En effet, "le pays du vin" et surtout une des villes du jeu s'appelle Beauclair, commune qui existe réellement en France !3)- Dans le DLC Heart of Stone, durant la visite des enchères dans le domaine Borsody, vous pouvez apercevoir la Coupe de Feu dans une vitrine, même que Geralt se demande ce que c'est et ce que ça fout là. C'est bien évidemment une référence à la Coupe de Feu du quatrième Harry Potter !2)Chez un libraire sur la place du hiérarque vous pouvez acheter un livre nommé "Necromicon" c'est une référence au livre du même nom du célèbre auteur HP Lovecraft ! A Novigrad, vous pouvez parfois entendre une femme fredonner "It's a matirial world and I'm a material girl" c'est une référence à la musique de la chanteuse Madonna !1)- De nombreux mystères entourent ce personnage et il semblerait qu'on ait la réponse depuis le début. De Meuré serait en fait l'incarnation du Diable, plusieurs événements le laisse penser. Le fait qu'il tue un pnj dès qu'il sort de son pentagramme (symbole du diable). Qu'on ne peut pas réellement le tuer et que son royaume que l'on découvre à la fin du DLC ressemble à s'y méprendre à l'enfer où le temps est comme figé. Enfin, le fait de faire des pactes avec lui, soit pactiser avec le Diable pour exaucer des vœux que l'on regrette amèrement par la suite nous y fait également grandement pensé. Ajouter à cela le fait qu'il se nourrit d'âmes et il ya plus grand chose à cacher...Quand Geralt lui demande qui il est, Gaunter lui dit "qu'il aimerait pas le savoir". On apprends aussi que c'est lui qui maudit Marlene le nécrophage tacheté dans le DLC Blood And Wine car elle a refusée d'ouvrir à un "mendiant" et que celui ci portait "un miroir" à ce moment là. Même si c'est pas dit explicitement, on le devine assez aisément si on recherche un peu. La "comptine" que des enfants chantent parfois parle également du Maître Miroir." Son visage est doux, ses mots vous ensorcellentL’engeance du démon n’en est pas moins cruelle.Il exaucera vos vœux les plus ardents,Vous couvrira d’argent, d’or et de diamants.Le prix à payer est un grand sacrifice ;Une vie de peines, de souffrances et de vices,Votre raison, votre âme et vos tourmentsLui appartiendront jusqu’à la fin des temps."Un personnage fascinant et intriguant, j'espère un jour le retrouver dans un futur jeu Witcher !J'espère que ce top vous aura plu et que vous avez passé de joyeuses fêtes de Pâques pour ceux qui le fête ^^ A bientôt pour un prochain top !PS :