Pourquoi s'inquiéter du futur du gaming, quand on a pas encore finit d'explorer le passé ?Le Gaming c'est devenu un peu n'importe quoi. La Hype pour un jeu ne dure que quelques jours, alors que dans les années 90/2000, un jeu culte était toujours culte durant des années, ad Vitam aeternam.On s'inquiète du marché physique, des jeux AAAA qui n'arrive pas, des prochaines consoles, on ose insulter un très bon jeux de "merde" parce qu'il est a 30 fps.... alors que la plupart avez une pile de jeux encore non fait.Et si la solution c'était consommer (JOUER) mieux en commençant par terminer ses vivres ?Les jeux DS, 3DS, WII, PS3, 360, PS4, ONE ...sont toujours jouables !Les jeux PS1, PS2, XBOX, DREAMCAST ....sont toujours jouables !Nes, SNES, Mega drive... toujours jouables !Entre Emulations, marché de l'occasion, les jeux vidéos passé peuvent encore vous prendre toute la vie.Si les films, les séries, les JV arrêtaient d'être produit du jours au lendemain, on en a déjà bien assez pour une vie. Surtout quand on s'amuses a refaire un jeu qu'on a aimé des années après et qu'on le redécouvre, comme on aime tous revoir certains films.Et si la solution pour le physique c'est de continuer de faire tourner le marché de l'occasion ?