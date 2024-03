C'est le site Video Game Insights (estimation des ventes et autres statistiques Steam) qui publie une première estimation des ventes du jeu Dragon's Dogma 2.Voici les statistiques Steam sur la fiche du jeu du site :1,2 million de ventes rien que sur Steam en seulement 3 jours, c'est un véritable carton et une bonne revanche sur le passé, car la série a toujours connu plus ou moins l'échec commercial.On ignore encore les ventes sur consoles mais tous les voyants sont au vert normalement.

Who likes this ?

posted the 03/25/2024 at 10:46 AM by marchand2sable