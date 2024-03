Fonctionnalités du New Game+ :



-Niveaux ultimes : allez au-delà du niveau maximum du jeu de base en NG+.

Remarque : les niveaux ultimes ne sont liés à aucune difficulté.

- Styles de costumes symbiotes : débloquez de nouveaux styles de costumes symbiotes via la progression de niveau ultime.

- Styles de gadgets dorés : améliorez vos gadgets avec des looks dorés exclusifs.

- Suit Tech Fusion : débloquez les deux avantages dans un emplacement Suit Tech partagé.

- Trophée PlayStation : débloquez un nouveau Trophée pour avoir terminé l'histoire en NG+.





- Rejouer une mission : rejouez *cette* mission (et bien d'autres) autant que vous le souhaitez désormais.

- Heure de la journée : modifiez l'heure de la journée en post-game dans les paramètres de « Gameplay ».

- Couleurs des vrilles : changez la couleur des vrilles du symbiote en post-game dans les paramètres de « Gameplay ».

- Mode Photo - Mode figurine : réduisez la taille des personnages pour des séances de photos.

- Mode Photo - Autocollants : décorez vos photos avec de nouveaux stickers.

- Costumes du Hellfire Gala : ajout de deux nouveaux costumes inspirés des designs du Hellfire Gala.

- Gameheads Fly N' Fresh Suit Pack : deux nouveaux costumes pour Peter et Miles, ainsi que du contenu en mode Photo, sont disponibles à l'achat.



Général :



- Améliorations générales de la stabilité du jeu.

- Résolution de problèmes globaux de plantage et de freeze pouvant survenir pendant les cinématiques et/ou les phases de gameplay.

- Correction de problèmes visuels globaux pouvant survenir pendant les cinématiques et/ou les phases de gameplay.

- Correction de problèmes où cacher l'ATH empêcherait la prochaine mission d'apparaître.

- Correction de problèmes empêchant les joueurs de progresser dans certains didacticiels ou sections.

- Résolution d'un problème où les « Web Wings » se déployaient automatiquement si les didacticiels étaient désactivés.

- Correction d'un problème où les animations d'astuces étaient réinitialisées pendant les plongées.

- Problèmes résolus liés aux apparitions de joueurs incorrects après un échec ou un redémarrage d'un point de contrôle.

- Textures des combinaisons en forme de toiles mises à jour.

- Correction de problèmes d'écrêtage et d'artefacts avec certaines lentilles de combinaison.

- Déformation améliorée sur plusieurs combinaisons.

- Divers correctifs supplémentaires dans le jeu.



Accessibilité



- Plusieurs améliorations et corrections apportées aux paramètres de contraste élevé.

- Correction de problèmes de visibilité sur plusieurs types d'ennemis, attaques, énigmes et objets interactifs.

- Ajout de l'option de menu pause pour ignorer les mini-jeux des gâchettes adaptatives, rejoignant ainsi les fonctionnalités précédemment incluses telles que :

- Désactivation des gâchettes adaptatives via les paramètres de la console PS5 pour ignorer automatiquement ces énigmes ;

- La complétion automatique des QTE peut automatiquement ignorer ces énigmes.

- Améliorations et correctifs apportés aux appuis.

- L'activation par appui entre le balancement et le parkour ajoute une fonctionnalité d'activation et désactivation pour les « Spider-Bot Jump Jets ».

- L'activation par appui entre le balancement et le parkour ajoute une fonctionnalité permettant à MJ de naviguer automatiquement lorsqu'elle doit se faufiler.

- Les icônes d'appui s'affichent correctement lors du redémarrage du jeu.

- Résolution d'un problème où les didacticiels interféreraient avec la fonctionnalité de basculement entre le balancement et le parkour.

- Correction d'un problème où le passage du balancement au parkour ne s'activait pas assez rapidement lors d'un sprint en tant que MJ.

- Problèmes résolus avec le basculement du mode de visée avec le leurre de MJ.

Problèmes résolus avec le niveau de défi Sympa.

- Les nids de symbiotes et les crimes « tanker » ne peuvent plus échouer.

- Plusieurs améliorations ont été apportées aux points de passage dans plusieurs missions du jeu.

- Ajout d'un indicateur audio de point d'intérêt (POI).

Cette fonctionnalité émet un retour audio lorsque les Sens de l'Araignée sont utilisés et qu'il y a un point d'intérêt à l'écran pour aider à évaluer la distance, la hauteur et l'occlusion.

- Plusieurs améliorations apportées aux retours haptiques de la DualSense.

- Lorsque le paramètre Haptique est défini sur Fonctionnel et que l'indicateur audio POI est activé, le système inclut une composante haptique supplémentaire pour les points de passage.

- Ajout de retours haptiques distincts pour les capacités et les gadgets prêts lorsqu'ils sont activés.

- Ajout de retours haptiques chaud/froid lors de la navigation d'objets lorsqu'ils sont activés.

- Ajout d'un retour haptique lorsque l'invite d'interaction est à l'écran.

- Retours haptiques ajustés pour différents puzzles et scénarios de combat du jeu.

- Les retours haptiques en recevant des dégâts ont été un peu atténués.

Les raccourcis sélectionnés s'affichent désormais dans le premier menu de démarrage.

- Ajout de la possibilité d'activer le lecteur d'écran dans le premier menu de démarrage en appuyant sur la touche Carré.

- Correction de la résolution et d'autres bizarreries lors du réglage de la taille de l'invite du bouton sur la plus grande.

Si elle est activée, la guérison automatique peut sauver le joueur de la mort suite à des dégâts de chute si le joueur a une barre de concentration pleine.