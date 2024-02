Équipe,



Il est important de vous fournir des mises à jour sur l'entreprise aussi souvent que possible. Aujourd'hui, je vous écris avec une triste nouvelle. Grâce aux discussions des derniers mois sur l'évolution du paysage économique, les changements dans la façon dont nous développons, distribuons et lançons des produits, et sur la garantie que notre organisation est prête pour l'avenir dans ce secteur en évolution rapide, nous avons conclu que des décisions difficiles sont devenues inévitables. L'équipe de direction et moi-même avons pris la décision incroyablement difficile de restructurer les opérations, ce qui implique malheureusement une réduction de nos effectifs, ce qui aura un impact sur les personnes très talentueuses qui ont contribué à notre succès.



Après un examen attentif et de nombreuses discussions de direction pendant plusieurs mois, il est devenu clair que des changements doivent être apportés pour continuer à développer l'entreprise. Nous avons dû prendre du recul, examiner notre entreprise de manière globale et aller de l'avant en nous concentrant sur la durabilité à long terme de l'entreprise et en offrant les meilleures expériences possibles à notre communauté. L’objectif est de rationaliser nos ressources pour garantir notre succès continu et notre capacité à offrir les expériences que les joueurs et les créateurs attendent de nous.



Je souhaite être aussi transparent que possible avec vous, nos partenaires et notre communauté sur ce que cela signifie :



Nous envisageons de réduire nos effectifs d'environ 900 personnes, soit environ 8 % de notre effectif actuel.

Il y aura un impact sur les employés de toutes les régions du SIE : Amériques, EMEA, Japon et APAC.

Plusieurs PlayStation Studios sont concernés

Je sais que recevoir cette nouvelle sera difficile et déstabilisant et vous vous demandez ce que cela signifie pour vous. Les délais et les procédures concernant la manière dont nous abordons cette question varient en fonction de votre emplacement en raison des lois et réglementations locales .



Pour ceux d'entre vous qui vivent aux États-Unis, tous les employés concernés seront informés aujourd'hui.

Au Royaume-Uni, il est proposé :

Le studio londonien des PlayStation Studios fermera entièrement ses portes ;

Qu'il y aura des réductions au studio Firesprite ;

Et qu'il y aura des réductions dans diverses fonctions au sein du SIE au Royaume-Uni.

Les changements proposés signifient que nous entrerons dans une période de consultation collective avant que des décisions finales ne soient prises. Tous les salariés participant à la consultation collective seront informés dès aujourd’hui des prochaines étapes.



Au Japon, nous mettrons en œuvre un prochain programme d’accompagnement de carrière. Les détails seront communiqués séparément.

Dans d’autres pays, nous entamerons des conversations avec ceux qui sont potentiellement à risque ou touchés par cette ligne d’action proposée.

Pour ceux qui quitteront SIE : Vous quittez cette entreprise avec notre plus profond respect et notre plus grande appréciation pour tous vos efforts au cours de votre mandat.



Pour ceux qui resteront au SIE : Nous dirons au revoir aux amis et collègues que nous chérissons au cours de ce processus, et cela sera douloureux. Votre résilience, votre sensibilité et votre capacité d’adaptation seront essentielles dans les semaines et les mois à venir.



Ce ne sera pas facile et je suis conscient de l’impact que cela aura sur le bien-être. Les employés concernés recevront un soutien, notamment des indemnités de départ. Bien que nous traversions une période difficile, cela n’indique pas un manque de force de notre entreprise, de notre marque ou de notre secteur. Notre objectif est de rester agile et adaptable et de continuer à nous concentrer sur l'offre des meilleures expériences de jeu possibles, aujourd'hui et à l'avenir.



Merci de votre compréhension pendant cette période difficile. S'il vous plaît, soyez gentils avec vous-mêmes et les uns envers les autres.



Jim

Voici l'email envoyé aux employés de Sony leur notifiant leurs projets de restructuration et de licenciement au sein de PS studios. Son pot de départ va être fun à lui .