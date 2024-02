J'aurais besoin d'un peu d'aide pour savoir comment faire pour exclure une partie d'un texte lors de la génération d'une liste et de son affichage dans le log de la console.Si j'affiche une liste dont chaque entrée commence par le nom d'un jeu suivi de l'intitulé de la vidéo, comme par exemple :Quel méthode je dois utiliser pour que le résultat qui s'affiche dans la console soit uniquement :Le but étant d'avoir la liste de toutes les vidéos, qui affiche uniquement l'intitulé de la vidéo, sans le nom du jeu, les espaces et le - qui précède.N'étant pas programmeur web mais JV/appli, je ne sais pas trop comment procéder, si je dois le faire lors de la constitution de la liste ou si c'est possible de le faire uniquement lors de l'affichage de ses éléments dans la console ?Merci d'avance à la/les âme(s) charitable(s) qui pourront m'aider