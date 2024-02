Jeux Video

En bref, selon "Canadian Guy Eh", insider qui a souvent balancé des trucs sur Crash et Spyro, dont le leak de Crash Team Rumble.



Donc concernant la situation du studio Toys for Bob :



- A bien eu des licenciements (on est passé de 86 à 50 employés)

- Le studio reste néanmoins ouvert

- Les rumeurs d'une fermeture liée à la disparition des locaux ont une toute autre raison : le bail s'est terminé et l'équipe voulait en profiter pour miser sur le travail à distance (même si MS était moyen chaud sur le sujet).

- De nouvelles embauches pourraient intervenir une fois les nouveaux projets suffisamment avancé.

- Microsoft souhaiterait que le studio retourne vers ses IP (là où Activision en avait majoritairement fait de la main d'oeuvre pour Call of depuis quelques années)



Croisons les doigts pour eux.