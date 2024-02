, jeu développé par Arrowhead Game Studios et XDEV est sortit sur Playstation 5 et Steam ce jeudi 8 Février. D'après le CEO et Directeur Artistique, le jeu aurait fait des ventes qui "explosent" les estimations de Playstation et de Arrowhead, tournant hier autour duLe jeu a été développé pendant environ 8 ans avec un studio composé d'environ 100 personnes aujourd'hui !D'après les stats steams, un pique d'environ 155 000 joueurs sur la version Steam hier.Et un pique à plus de 220 000 joueurs sur les 2 plateformes réunies.Le nombre d'avis positifs Steam qui ne fait que grimper malgré les différent problèmes des premiers jours de lancement.Souffrant de son succès, les premiers avis étaient négatifs, se plaignant des problèmes de déconnexion et de Matchmaking. Ainsi qu'une polémique autour de software anti-cheat utilisé par le studio sur PC.Mais le studio enchaine les patchs et améliorent leurs serveurs de manière assidu en communiquant réguliérement avec la communauté. Les prochaines semaines vont être intéressantes autant sur le nombre de joueurs régulier que sur les Update qui contiendront des nouveaux éléments de gameplay comme les Véhicules Mécha.