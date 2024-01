C'est fait !Palworld a battu tous les records en devenant le jeu le plus vendu au monde en un temps record après s'être vendu plus de 2 millions d'exemplaires. Cette performance est d'autant plus impressionnante que le jeu a réussi à captiver un large éventail de joueurs, des passionnés aux novices.En plus de ses ventes phénoménales, Palworld a également conquis le titre de jeu le plus joué. Cette domination sur les plateformes de jeu témoigne de son attrait universel et de sa capacité à engager les joueurs sur le long terme.MAJ : 3 millions d'exemplaires en seulement 40 heures d'après le twitterVous en pensez quoi ?