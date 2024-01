Alors que Nintendo annonçait la fin du suivi sur Super Smash Bros Ultimate fin 2021, pour fêter les 5 ans de la sortie du jeu l'éditeur a annoncé en décembre dernier une série de 4 nouveaux events avec des tournois amiibo mais surtout l'ajout de nouveaux esprits.On connaît désormais la première série d'ajout d'esprits : Rauru de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Noah et Mio de Xenoblade 3, le groupe Tridenfer de Splatoon 3 et Otchin de Pikmin 4. Pendant 5 jours à partir du 12 janvier (jusqu'au 17 janvier) vous pourrez tenter de les obtenir dans le Tableau des Esprits.