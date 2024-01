Cette année je n’ai vu au cinéma que 73 films ce sera moins qu’en 2022 avec 80 films (pourtant en 2022 il y avait la coupe du monde…bizarre). La bonne nouvelle est que malgré que j’ai vu moins de films qu’en 2022, j’ai réussit à faire un top 15 alors que l’an dernier je n’ai pu faire qu’un top 14.J'ai quand même vu la même année un film de Spielberg, Scoresese, Nolan, Ridley Scott).Mon top des pires films de 2023 est déjà sortie voici le lien ci-dessous :https://www.gamekyo.com/blog_article473235.htmlEnfin je parle des films que j’ai vu au cinéma en 2023 pas spécialement sortie en 2023. Pour une raison simple, je regarde mes films sur Bruxelles, les sorties ne sont pas toujours les mêmes avec les USA et la France. Aussi parfois avec mon agenda je dois faire des choix de dates.Mon top des meilleurs films vu au cinéma en 2022 es ici : https://www.gamekyo.com/blog_article467734.html15. The WhaleLe retour de l’acteur Brendan Fraser et quel retour. On vas pas se mentir il n’a pas une filmographie extraordinaire mais dans The Whale son talent explose aux yeux de tous. C’est un film en huit clos qu’il est difficile d’expliquer. Nous sommes enfermé avec Charlie professeur d'anglais reclus chez lui. Nous essayons de comprendre comment il a pu arriver dans cette situation. On parle de famille, d’amour, d’angoisse, de rédemption, de choix de vie etc…. A voir.14. Scream 6Je suis un grand fan des premiers Scream par contre j’ai détesté les derniers surtout le 5 iéme. L’année dernière le 5 iéme était même dans mon top des pires films de l’année. Scream 6 n’est pas le meilleur de la saga mais enfin on retrouve se qui nous plait dans la licence. Nous avons du rebondissement, une critique du film du genre et on sursaute. En plus, on se retrouve dans une nouvelle zone de jeu….New York. J’ai passé un excellent moment devant Scream 6. Dommage que les différentes polémiques pourrait menacer Scream 7.13. La Main (Talk To me)Quelle surprise, je n’étais absolument pas au courant de la sortie de se film. J’ai été le voir car je ne rate quasiment aucun film d’horreur au cinema. Le film est une vraie réussite tant au box office, qu’au niveau de la critique. L’idée du film est génial et rafraichit le genre. Les acteurs sonnent juste c’est assez bluffant mais la vrai prouesse du film est son rythme. On ne s’ennuie jamais, cela vas dans tout les sens et on en redemande. Le final est peut-être un peu plus faible mais pour un premier film bravo aux deux youtubeurs Danny Philippou et Michael Philippou.12. AIRUn film commandé pour Prime Video mais qui a aussi été diffusé au cinema. C’étais une très bonne idée. Film réalisé par Ben Affleck lui-même qui nous raconte tout simplement l’histoire de la basket Nike Air. Heureusement que je n’ai pas vu le synopsis du film avant sinon je n’aurais pas été le voir. Ce film dans le même style que Tetris (légèrement moins bon peut être) mais on ne s’ennuie pas. On decouvre une époque, le fonctionnement du monde sportif de haut niveau, des marques, etc… Matt Demon joue son rôle à merveille. On est dans une réalisation minimaliste mais qui ne gâche pas le film.11. The FabelmansQuand Steven Spielberg sort un film tu es obligé de le voir sur grand écran. J’ai été heureux de retrouvé un bon Spielberg car depuis car depuis Ready Player One qui date quand même 2018, je n’avais plus eu la chance de le voir à ce niveau. C’est un film qui parle de sa famille et de son amour pour le cinéma. Comment il est arrivé à atteindre son rêve d’en faire son métier. Ce n’est pas le meilleur film du réalisateur mais on voit directement sa patte. La photo du film est époustouflant, tu as presque envie de le revoir que pour cela. Finalement le seul grand defaut du film est le choix de Michelle Williams pour joué la mère, je n’ai pas été convaincu. Sinon bon visionnage.10. Spider-Man : Across the Spider-VerseJe ne suis pas fan des films d’animation mais comment ne pas aimé celui-ci. Je l’ai même trouvé bien meilleur que le premier. Le rythme est soutenu, l’écriture des dialogues, l’animation, le scénario, on est proche de la perfection. Pas besoin d’être long…. C’est surement le film qui me poussera à aller voir plus de film d’animation au cinema.9. Sound of FreedomUn film sortie de nulle part et qui crée la polémique. Clairement la réalisation et le jeu d’acteur est basique. Le film ne prend aucun risque artistique c’est sur. Par contre c’est une histoire poignante qui vas nous marqué pendant des jours. C’est un véritable coup dans l’estomac d’une violence inouïe. Dés les premières images, on découvre le sujet du film et on a envie de fuir. Le sujet est compliqué pourtant tellement bien traité. Sound of Freedom ne prend aucun risque artistiquement mais prend un gros risque en s’attaquant a un sujet tabou les réseaux pedocriminel.8. MisanthropeSi le final pouvait être aussi bien que le premier quart d’heure on serait devant un chef d’oeuvre. Un thriller réalisé par Damián Szifron inconnu pour ma part. Eleanor (très bien joué par Shailene Woodley) jeune enquêtrice est sur les lieux d’un crime de masse terrible. La police et le FBI lancent une chasse à l’homme sans précédent, mais face au mode opératoire constamment imprévisible de l’assassin, l’enquête piétine. Un bon thriller, je suis impatient de voir le film suivant du réalisateur.7. Creed 3J’ai été voir Creed 3 sans vraiment y croire car j’avais vu un Creed 2 peu inspiré. Belle surprise pour le 3, une réalisation surprenante. Une histoire qui finalement est meilleur que soupçonner lors du premier quart d’heure. Finalement une suite qui fait plaisir de voir même si cela reste un Creed.6. Missing : disparition inquiétante.Encore un film OVNI pour cette année 2023. Après La Main, Misanthrope et Sound of Freedom encore un film a petit budget et avec un réalisateur peu connu. Il avait déjà fait Searching qui était déjà une belle découverte mais ici il utilise la même bonne idée mais améliore le concept. Comme pour les autres « petits film » cité précédemment, ici aussi le final moins bon que le reste du film. Quand je vois comment on peut s’ennuyer devant certains films, ici les presque de 2h de film ne sont absolument pas ressentis.5. The CreatorOui le film de Gareth Edwards (Monsters, Godzilla, Rogue One…) a des defaut mais j’ai envie de soutenir le film. Enfin un blockbuster qui prends légèrement plus de risques que les grosses affiches habituel. Devant un synopsis vu et revu : « Dans un futur proche, humains et intelligence artificielle (IA) se livrent une guerre sans merci ». On retrouve des vrais questions sur l’avenir de l’intelligence artificielle et des vrais moments d’émotion. On prend le temps d’apprécie sans se précipiter. La plus grande qualité du film reste sa beauté, comment l’asie rurale est intégré dans un film de science fiction de manière magistrale. Allez Gareth on oublie ses défauts, on prend le meilleur pour encore faire mieux pour le suivant.4. NapoleonNapoleon mis à nu, montré dans son ascension et ensuite dans sa chute. Le grand Ridley Scott s’attaque un homme important pour une partie de la France. Il a bien eu raison quand on voit comment cela à fait grincer des dents. Il n’a pas été avec le dos de la cuillère et c’était assez jouissif. Un film qui a une super critique partout sauf ….en France. Oui la partie du film qui parle de l’histoire d’amour est longue et ennuyeuse mais pour le reste on en prend plein les yeux. Les grandes plaines d’affrontement, les rues qui grondes de la révolution, les salons parisiens…. Un paquet de réalisateur français auraient espéré pouvoir faire un cinquième du film proposé par Ridley Scott.3. BabylonComme pour le Fabelmans un film qui parle de l’amour du grand écran mais avec un oeil totalement différent. Ici on parle de l’ascension d’Hollywood. On décrit le passage du cinema muet vers le son et l’image. Hollywood montré dans sa grandeur et sa décadence. Un film qui montre le vrai talent de Margot Robbie contrairement à Barbie. Je ne pensais pas prendre autant de plaisir devant un film de Damien Chazelle. Je ne comprends absolument pas le bide de Babylone au box office.2. Killers of the Flower MoonMartin Scorsese nous offre encore un grand film. Une photo parfaite et une réalisation au petit oignon. Difficile de faire une erreur de jeu d’acteur avec un tel casting De Niro, Di Caprio, Jesse Plemons, Brendan Fraser, etc… En plus, l’histoire est peu connu du grand public. Un grand film se prouve aussi dans sa qualité de faire une deuxiéme partie de film meilleur que la première partie. Le film de Scorsese aurait été à la première place si il était pas aussi long. Il faut bien le dire, on est fan du réalisateur donc on pardonne mais il était possible de faire le même bijou si il était plus court.1. OppenheimerAprès Dunkerque et Tenet qui sont des bons films mais en dessous du reste de sa filmographie (Interstellar, Inception, Dark Night, Le Prestige, Insomnia du lourd) ici on retrouve du grand Nolan. Le film parle pendant 3h pourtant on ne s’ennuie jamais. Il y a jamais d’action pourtant on s’en prend plein les yeux. Un film qui est tellement beau, les changements de plan et d’époque se fait de manière subtile. Pour bien comprendre dans quel flashbak on se trouve, on est obligé de bien suivre les discussions. Une première place qui se joue à pas grand-chose avec Killer of the Flower Moon mais Nolan gère beaucoup mieux les 3h de film donc il s’octroie la première place.